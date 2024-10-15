Падали, но поднимались: 7 футболистов, которым удалось вернуться на пик формы после тяжелейших травм💪🔝

Еще не прошло и половины сезона, а ряд топовых футболистов уже получили серьезные травмы. Пока Дани Карвахаль и Родри восстанавливаются, мы собрали список игроков, также выпадавших из строя по очень серьезным причинам, но сумевших восстановить свой лучший уровень и зажечь на футбольном поле.

Марадона

Поклонники Марадоны не забудут Андони Гойкоэчеа. Подкат баскского центрального защитника 24 сентября 1983 года в матче «Атлетик» — «Барселона» стал причиной самой серьезной травмы аргентинской звезды в его карьере. Перелом малой берцовой кости левой ноги со смещением и разрыв внутренней боковой связки – таким был диагноз медиков.

Марадона вернулся на поле 8 января 1984 года, через три с половиной месяца после травмы, в матче против «Севильи».

«Барселона» выиграла со счетом 3:1, а Марадона оформила дубль. В конце того сезона он отправился в Неаполь, где выиграл два титула Серии А и Кубок УЕФА. В 1986 году он стал чемпионом мира в составе Аргентины.

Роналдо

Бразильский нападающий уже покорил футбольный мир, когда его подписал миланский «Интер». 21 ноября 1999 года он получил серьёзную травму в матче против «Лечче». Разрыв сухожилия надколенника вывел его из строя на полгода. Без сомнения, сезон 1999/00 стал для Роналду ужасным. Он вернулся на поле 12 апреля 2000 года в матче Кубка Италии против «Лацио» и получил повторную травму, выбыв уже на год.

Но, несмотря на тяжесть травмы, бразильский тренер Сколари решил вызвать Роналдо на чемпионат мира 2002 года, и Феномен ответил на этот вызов, выведя команду в финал. Он стал чемпионом мира, забив гол в решающем матче.

Петр Чех

14 октября 2006 года с Петером Чехом произошел самый серьезный инцидент в его карьере. Матч «Ридинг» – «Челси» только что стартовал, и длинный пас на нападающего «Рединга» Стивена Ханта едва не закончился трагедией.

Петр Чех вышел ловить мяч и получил удар коленом в голову от опоздавшего Ханта. У чешского вратаря диагностировали черепно-мозговую травму. Десять дней спустя Чеха выписали, но он снова вернулся на поле только через три месяца и с тех пор играл только в шлеме.

После этой травмы, которая поставила под сомнение его дальнейшую карьеру, Чеху удалось выиграть «Золотую перчатку» Премьер-лиги еще три раза (2009/10, 2013/14 с «Челси» и в 2015/16 с «Арсеналом»). Чех также выиграл еще две Премьер-лиги, четыре Кубка Англии, две Лиги чемпионов и одну Лигу Европы.

Марко ван Бастен

Один из лучших нападающих Нидерландов в марте 1986 года повредил левую лодыжку, в декабре того же года ему сделали операцию. Ранее он порвал связки правой лодыжки. Все это произошло за год до его перехода в «Милан».

По прибытии в Италию в первые сезоны Ван Бастен испытывал дискомфорт. Однако эти неприятности не помешали ему оставаться опорой команды в атаке на протяжении шести сезонов. Он также сыграл решающую роль в финале Евро-1988, который выиграли Нидерланды.

Неймар

Бразилец стал лидером сборной на чемпионате мира 2014 года. В четвертьфинальном матче против Колумбии на 80-й минуте он получил коленом от Суньиги в спину. Неймара унесли на носилках после перелома поясничного позвонка. В конце концов ему удалось избежать операции, но он пропустил полтора месяца. После выздоровления Неймар продолжал бить рекорды, как в «Барселоне», так и в «ПСЖ».

Радамель Фалькао

20-летний колумбийский нападающий получил разрыв крестообразной связки правого колена во время игры за «Ривер Плейт». Фалькао выбыл на восемь месяцев. После выздоровления он отыграл еще три сезона в сборной Аргентины на хорошем уровне, что позволило ему перебраться в европейский футбол: его пунктом назначения был «Порту».

Позже, с «Атлетико», он выиграл два титула Лиги Европы и Кубок Испании. После пребывания в «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в Премьер-лиге он оказался в «Монако», с которым выиграл Французскую лигу. Кроме того, в сезоне 2010/11 он стал лучшим бомбардиром Лиги Европы за один сезон, забив 17 голов.

Самюэль Это'о

27 сентября 2006 года состоялся матч «Вердер» – «Барселона». В этом матче Лиги чемпионов, завершившемся со счетом 1:1, плохой новостью стала травма Самюэля Это'о. Камерунец получил разрыв мениска правого колена, из-за чего выбыл из строя на 5 месяцев. Однако, несмотря на тяжесть травмы, восстановление прошло очень хорошо, и у него еще было время в карьере выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной» и еще одну с миланским «Интером».