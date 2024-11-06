Вспомните главные продажи «Арсенала». Ни одной даже за 40 млн евро!
Очень много трансферов в Манчестер.
Удивительно, но среди самых прибыльных продаж «Арсенала» нет ни одного трансфера дороже 40 млн евро! Тем любопытнее вспомнить, на ком лондонский топ-клуб зарабатывал.
Подсказки – стоимость на трансфермаркте в евро и год.
Результаты теста пишите в комментарии.
Пиковый Ван Перси, переходящий после отменных двух сезонов в Арсенале в МЮ, сегодня однозначно стоил бы сотку, если не больше. Меню в Макдональдсе (ну, как иллюстрация инфляции) в развитых странах сейчас стоит около 10 евро, но в 2012-м оно 3 евро не стоило.