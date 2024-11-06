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Вспомните главные продажи «Арсенала». Ни одной даже за 40 млн евро!

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Очень много трансферов в Манчестер.

Удивительно, но среди самых прибыльных продаж «Арсенала» нет ни одного трансфера дороже 40 млн евро! Тем любопытнее вспомнить, на ком лондонский топ-клуб зарабатывал.

Подсказки – стоимость на трансфермаркте в евро и год. 

Результаты теста пишите в комментарии.

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