Гол Месси через Боатенга – история. Но что было за 15 секунд до этого? Все наоборот

В этом сезоне нас ждет юбилей одного из самых памятных финтов в истории футбола. В мае 2015-го Лео Месси уложил Джерома Боатенга и перекинул Мануэля Нойера.

Мемы с Боатенгом рождаются даже сейчас – настолько эпично зафиксировали его неудачу. Но мало кто помнит, что было за 15 секунд до его падения. Защитник «Баварии» выбил мяч у Месси и остановил атаку – но «Барселона» тут же вернула мяч аргентинцу, а он создал гол.