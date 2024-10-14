В своем документальном фильме главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о тактике, выбранной для нейтрализации защитника «Барселоны» РональдА Араухо.

Испанец поделился деталями из подготовки к матчу с каталонцами в прошлой Лиге чемпионов – вот как он инструктировал игроков перед ответным матчем:

«Араухо – лучший игрок в их защите, но именно у него больше всего проблем с мячом. Каждый раз, когда к нему приходит мяч, мы перекрываем линию паса и мы тут как тут».

Как помните, план сработал. В одном из эпизодов Араухо не нашел адресата для передачи (оппоненты всех перекрыли) и отдал неудачный пас – «ПСЖ» перехватил».

Араухо не справился с контратакой – сфолил на прямую красную.