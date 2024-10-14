Лучший старт сезона в Европе – у «Абердина»! Ни одной потери

Дальше выезд к «Селтику».

«Абердин» выиграл все 13 матчей со старта сезона: семь в чемпионате и шесть в Кубке лиги. Это единственная команда со стопроцентным показателем в топ-50 лигах УЕФА: в начале октября самоустранились ПСВ и «Спортинг» (сыграли между собой вничью), а «Селтик» разгромно влетел «Боруссии» в Лиге чемпионов (1:7).

У «Абердина» нет еврокубков, но эта победная серия для клуба все равно очень значима. В прошлом сезоне команда долго шла рядом с зоной вылета (в позапрошлом вообще отлетели в Кубке от любителей из шестой лиги), а теперь вот выдали такой неожиданный старт.

Позвали лучшего тренера Швеции, хотят строить с ним долгий проект

В прошлом сезоне «Абердин» от падения спас Питер Ливен – 41-летний шотландский тренер, которого мы на самом деле знаем лучше, чем нам кажется. С 2018-го по 2023-й он ассистировал Марцелу Личке в брестском «Динамо» и «Оренбурге». В «Абердин» Ливен тоже поехал на должность помощника, но после увольнения Барри Робсона именно Питер возглавил команду на матч против «Селтика» (1:1). Затем «Абердин» назначил легендарного Нила Уорнока, но 75-летний ветеран продержался чуть больше месяца (всего две кубковые победы в восьми играх).

Исполнять обязанности главного вновь доверили Ливену, и он успешно довел команду до конца сезона: «Абердин» финишировал первым во второй шестерке (в Шотландии лига на втором этапе делится на две группы).

Уже в апреле «Абердин» определился, что в новый сезон команду поведет 46-летний швед Йимми Телин. Он в 2018 году подхватил «Эльфсборг» на 12-м месте – и за шесть сезонов превратил его в претендента на титул (в 2023-м взял второе место и стал тренером сезона в Швеции).

«Абердин» привлекло умение Телина строить долгосрочный проект в конкуренции с соперниками, у которых заметно больше финансовых ресурсов.

«У него репутация в Швеции как человека, который умеет создавать команду-победителя, – анонсировал переход президент «Абердина» Дэйв Кормак. – Мы хотим, чтобы этого назначения хватило на долгие годы, хотим создать что-то особенное в Абердине. Это займет время, мы это понимаем».

Ливен остался помогать Телину. Хотя недавно его позвали возглавить «Сент-Джонстон», он решил продолжить работу в «Абердине» в качестве ассистента.

Треть голов забил парень, который прошлый сезон провел в аренде в Норвегии

Главные летние трансферы клуба тоже завязаны на Северной Европе. Из финского ХИК за миллион евро перешел 21-летний вингер Топи Кескинен . В клубе их Хельсинки у него набралось 14+14 в 67 матчах (в том числе стрелял покером), а в Шотландии уже 2+1 в пяти играх чемпионата.

355 тысяч евро «Абердин» отдал за 33-летнего норвежского опорника Сиверта Нильсена . Это просьба тренера Телина, который работал с игроком в «Эльфсборге» с 2019-го по 2021-й. В «Абердине» норвежец отыграл во всех семи победных турах без замен.

Еще одно усиление со скандинавским следом: 25-летний форвард Хабиб Гуйе провел прошлый сезон в аренде за норвежский «Кристиансунд». Вернулся топово сенегалец: пять голов в пяти стартовых турах – Гуйе забил треть голов «Абердина», пока он лучший бомбардир чемпионата. Правда, уже получил травму и выбыл до конца года.

Нынешние трансферы отличаются от еще недавних времен, когда «Абердин» особо не смотрел за пределы Британии. Единственный трофей в XXI веке клуб взял в 2014-м – и тогда Кубок лиги покорился полностью британо-ирландским составом.

«Абердин» – последний чемпион Шотландии не из Глазго. Это было еще при Алексе Фергюсоне

Пару лет назад «Абердин» открыл памятник Алексу Фергюсону – автору золотой эпохи в истории клуба. Он привел команду к трем чемпионствам, четырем Кубкам и Кубку лиги – внутри страны, а также к Кубку обладателей кубков и Суперкубку УЕФА – в Европе. «Абердин» до сих пор единственная шотландская команда с двумя евротрофеями.

Все это было достигнуто в период с 1978-го по 1986 год. С тех пор «Абердин» больше не сверкал в еврокубках и ни разу не выигрывал титул. До Фергюсона клуб лишь раз побеждал в чемпионате – в 1955-м. А после сэра Алекса побеждали только «Селтик» и «Рейнджерс». Вот уже почти 40 лет никто не может повторить то, что удалось Фергюсону – разбить гегемонию клубов из Глазго.

Перед стартом нынешнего сезона «Абердин» вообще не рассматривался как претендент на золото. Титул «Селтика» букмекеры оценивали в 1.51, на «Рейнджерс» давали 2.5, на «Хартс» – аж 75.

Но после семи туров главным конкурентом «Селтика» Брендана Роджерса неожиданно стал «Абердин». «Рейнджерс» пока отстали на пять очков, а «Хартс» – уже на 19. Третий фаворит совсем завалил старт сезона – идет последним с двумя очками, причем сыграв на матч больше.

В предыдущем туре «Абердин» вырвал победу на 88-й минуте как раз у «Хартс» – 3:2. Но после паузы на игры сборных команду Телина ждут по-настоящему серьезные испытания: два выезда к «Селтику» (в чемпионате и Кубке лиги) и домашняя игра с «Рейнджерс».

В последний раз «Абердин» проигрывал как раз «Селтику» – в апреле уступили в полуфинале Кубка.

Алан Ширер недавно присоединился к рассуждениям фанатов о том, что «Абердин» может стать первой командой за четыре десятилетия, которая помешает клубам из Глазго забрать титул.

Но тренер Телин призывает не торопиться: «Я могу понять, почему происходят эти разговоры, но у нас осталось больше 30 игр в лиге. Это много очков, еще очень рано. Мы сосредоточены на том, чтобы набрать очки в следующей игре, а не на том, что произойдет в мае. Конечно, мы довольны серией, но нельзя думать об этом. Некоторые матчи были очень-очень близкими, где мы выигрывали в последнюю минуту. Мы должны оставаться скромными и продолжать работать».

«В команде я был прокурором, судьей и палачом». Алекс Фергюсон как менеджер, мотиватор и психолог

Фото: Michael Erichsen, Colin Poultney/Global Look Press