«Мадрид» и «Барселона» − самые популярные у телезрителей команды Ла Лиги. Вы никогда не угадаете, кто последний

Большая часть болельщиков смотрит футбол не на стадионе, а по телевизору. И если есть клуб, который доминирует во втором сценарии, так это «Мадрид». Сегодня команда Анчелотти борется не только за очередной титул, но и за трон рейтинга. Причем эта гегемония с каждым днем становится все более неоспоримой.

Согласно последнему исследованию компании Barlovento Comunicación, «Мадрид» − самая популярная команда у футбольных болельщиков. В среднем по Испании матчи «королевского клуба» смотрят 1,52 млн уникальных зрителей.

На втором месте − извечный соперник из Барселоны, «блауграна» заметно отстала, но набирает 1,29 млн. Третье место ушло другому мадридском клубу − «Атлетико», который смотрят на уровне 1,16 млн.

За первые девять матчей сезона игры «Мадрида» посмотрели 4 878 000 уникальных зрителей. Есть одна важная деталь: кажется, что «сливочные» обладают особой притягательностью даже в самые «тихие» дни. Клубу не нужны крупные столкновения или решающие матчи, чтобы удержать аудиторию. Каждая игра − это самостоятельное событие, которое укрепляет связь с мадридскими болельщиками и означает, что даже в менее яркие дни показатели остаются на высоте.

Удивляет то, что на четвертой строке − «Вильярреал», который не так сильно отстал от «бронзы» «Атлетико» − 1,06 млн против 1,16 у мадридской команды. За девять туров у команды Марселино Гарсии Тораля 5,3 млн уникальных просмотров, что даже больше, чем у «Мадрида». Marca по неизвестной причине дала общую статистику только по двум командам и не пояснила, почему при больших показателях у «Мадрида» средний выше, чем у «Вильярреала».

Также стоит отметить, что популярность команды у зрителей практически не подчиняется турнирной таблице. К примеру, «Лас-Пальмас» идет последним, но при этом его смотрят в среднем 788 тысяч человек, что позволяет занять восьмое место. Любопытный феномен, который показывает, что помимо результатов в футболе есть эмоциональная и культурная составляющая, которая держит зрителей в напряжении каждый матч.

«Мальорка» показывает обратный результат. Команда идет на высоком седьмом месте, но при этом занимает последнее место по числу зрителей − 477 тысяч.