📹«Он проклянет меня за это». Филлипс распределил Сака, Фодена и Палмера от лучшего к худшему

Все популярнее становятся топы, которые составляют сами футболисты. На этот раз хавбеку «Ипсвича» Кэлвину Филлипсу, арендованному клубом у «Ман Сити», Sky Sport предложил расставить в порядке от лучшего к худшему троих игроков − Букайо Сака, Фила Фодена и Коула Палмера.

С двумя из них Кэлвин играл в одном клубе − «Сити», а с третьим, Букайо Сака, выступает в сборной Англии. Филлипс точно представляет силу этой тройки, поэтому расставить их в правильном для него порядке не составило никакой сложности. Практически не составило.

Первым в руках у хавбека оказался Фил Фоден и сразу же отправился на первое место со следующим комментарием: «Слышал о нем еще по игре за «Сити», и его прошлый сезон был невероятным».

А вот с распределением Сака и Палмера появились некоторые сложности. Филлипс перебирал их в руках, пока не поставил Коула на второе: «Такая же ситуация: видел его в «Сити», сейчас он перешел в «Челси» и нашел путь к чужим воротам».

Когда игрок прикреплял Букайо на третье место, то добавил: «Он проклянет меня за это». Но сразу же объяснил, что из всей тройки именно Сака − самый стабильный футболист.

А в каком порядке вы бы расставили Палмера, Фодена и Сака? Пишите в комментариях.