14-летний вратарь сборной – почти рекордный вундеркинд на Карибах. Кто он?

Запомним Сэмюэла Харви.

Сборная Теркс и Кайкос – одна из худших в мире (206-е место в рейтинге ФИФА), но вот так она выделилась. С сентября в команде 14-летний вратарь Сэмюэл Харви – он родился в 2009-м!

Называется «почувствуйте себя старыми».

У Харви уже два матча (оба проиграл). 14-летние в этой сборной – классика последних лет

Самюэл дебютировал 4 сентября против Ангильи в группе Лиги наций КОНКАКАФ (0:2). Харви вышел в основе.

Конечно, спел со всеми гимн.

Иронично, но в воротах соперника сыграл 41-летний Джелани Лоуренс – по возрасту вполне годится в родители!

Команда подростка проиграла 0:2, сам он ошибся в эпизоде с первым голом. Выпустил мяч из рук и не успел зафиксировать обратно, позже Ангилья добила вторым. На доверие к вратарю это не повлияло: в следующем матче с Белизом (0:4) он снова вышел в старте.

«После первого матча я плакал, – признавался Харви. – Тренер позвонил мне той же ночью, чтобы помочь мне поднять голову. Я согласился, зная, что в 14 уже сыграл на международном уровне, и хотел показать ему, что заслуживаю этого».

На октябрьский сбор Сэмюэла не позвали: в ответном матче против Ангильи (2:1) вышел другой юный вратарь, 17-летний Питерсон Сен-Флеран. Молодые дебюты – классика для Теркс и Кайкос: товарищи Харви по команде, Кристофер Луизи и Уотсон Жан-Луи, в 2019-м сыграли за сборную в таком же возрасте.

Вызов в основную команду Харви получил благодаря тренеру – бывшему вратарю Ямайки Аарону Лоуренсу, он разглядел парня сначала для сборной до 20 лет (да, уже в 14), а потом подтянул и в главную.

Сэмюэл начинал на фланге защиты, с детства болеет за «Ливерпуль» и мечтает сыграть на «Энфилде». Тренер Лоуренс считает, что это возможно, и выделяет сильные стороны Харви: «Способность ловить мяч, рефлексы и умение выйти из ворот. Думаю, у него есть большинство качеств, которыми обладают хорошие вратари в АПЛ».

Что за страна – Теркс и Кайкос?

Это крохотная британская заморская территория в Вест-Индии (Карибское море). Всего живет всего 34,5 тысячи человек, большая часть (32к) – на острове Провиденсьялес.

Сборная появилась в 1996-м и сейчас на 206-м месте в рейтинге ФИФА – ниже лишь Американские Виргинские острова, Британские Виргинские острова, Ангилья (с которой как раз сейчас и играли) и Сан-Марино, а также исключенная из рейтинга Эритрея.

В 2018-м Теркс и Кайкос даже шли последними. С 2000-го сборная выиграла лишь девять матчей, впервые в новом веке – у Каймановых островов в 2006-м. В последние годы дела лучше: пять побед с 2019-го.

Главный игрок – нападающий и капитан Билли Форбс с 16 голами и восемью ассистами в 30 матчах. Регулярно приезжает и помогает результативными действиями: поучаствовал в семи из девяти побед в истории. Но больше игроков такого уровня в стране нет.

«Теркс и Кайкос – очень маленькие острова, – пояснял тренер Лоуренс. – Некоторые игроки постарше, которые поступили в университет, не вернулись и пошли работать, потому что не видели возможности проявить себя в футболе. Таким игрокам [как Харви] есть за что играть и что доказывать».

Как минимум на сборную есть все шансы.

14-летний вратарь – самый молодой дебютант в истории сборных?

Сэмюэл чуть-чуть не дотянул до рекорда – 14 лет и 324 дня не вывели на первое место.

Главным юниором пока остается защитник Лукас Кнехт, в 2007-м сыгравший за сборную Северных Марианских островов в 14 лет и 2 дня.

Вышел тогда против Гуама и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, неизвестно, как сложилась дальнейшая карьера Кнехта: говорили, что какое-то время он мелькал в немецком «Оснабрюке», в национальной команде сыграл всего 11 раз.

Зато к другим рекордсменам из сборных покрупнее Сэмюэл ближе: Стивен Аппиа дебютировал за сборную Ганы в 14 лет и 253 дня (в 1996-м против Сьерра-Леоне), Мартин Эдегор – за Норвегию в 15 лет и 253 дня (в 2014-м против ОАЭ) а Самуэль Это’О – за Камерун в 15 лет и 363 дня (в 1997-м против Коста-Рики).

Будет приятно, если Харви пойдет по их пути.

27 причин для сборной России сыграть с 27 худшими сборными мира после Брунея

Фото: tcifootballassociation.com ; Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press