Величайшая сборная в истории футбола по версии Пепа Гвардиолы даже не выиграла трофей. Догадались, о ком речь?

Пеп Гвардиола как-то назвал в интервью самую сильную сборную в истории футбола по его мнению.

У тренера «Сити» особая любовь к ЧМ-82 и сборной Бразилии того времени. Вот что он сказал:

«Бразилия в 82-м году была самой замечательной национальной сборной, которая когда-либо существовала. У них были Эдер, Зико, Лео Жуниор... Это была действительно выдающаяся команда!

Это был мой первый чемпионат мира, мне было 9, я помню его отчетливо, даже группы до сих пор. Я бы даже затруднился назвать группы последнего чемпионата мира.

Это было время, когда мы не были перенасыщены футбольными матчами, чемпионаты мира были временем, когда можно было увидеть новых для себя игроков. Бразилия 82-го года поразила меня, я подумал: «Вот как надо играть в футбол». Я любил эту команду и особенно Зико!»

Забавно, что на том ЧМ Бразилия даже не вышла в полуфинал. Команда прошла первый групповой этап, заняв первое место в группе с СССР, Шотландией и Новой Зеландией.

Во втором групповом этапе Бразилия играла в группе с Италией и Аргентины.

Бразильцы победили Аргентину 3:1 (один из голов на счету Зико), но затем проиграли Италии, которая и стала чемпионом, победив в финале немцев.

Сборной Бразилии удалось стать чемпионом мира уже в 1994-м году, а затем в 2002-м.