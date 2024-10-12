«Барса» уже работает над продлением контрактов, истекающих в 2026-м. Вот список игроков, особенно важных для клуба

Сезон только прошел начальную стадию, а «Барселона» уже работает над продлением контрактов. Причем фокус сделан на игроках, соглашения с которыми истекают даже не следующим летом – а в июне 2026 года.

Таких сразу 12.

Трое футболистов особенно важны для каталонцев: Педри, Ламин Ямаль и Гави. Также клуб усиленно работает над продлением контрактов Марка-Андре тер Cтегена, Френки де Йонга, Ансу Фати и Рафиньи.

По информации Sport, главный тренер Ханси Флик и спортивный директор Деку намерены сохранить всех звезд команды, учитывая при этом финансовое положение клуба. Они не хотят терять игроков бесплатно.