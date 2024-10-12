Моуринью назвал лучшего футболиста в истории. Объяснил, почему это не Месси или Роналду

Жозе Моуриньо тренировал Криштиану Роналду, когда тот забивал по 50 голов за сезон. Моуриньо сталкивался с лучшей версией Лионеля Месси, когда аргентинец забивал 91 мяч за год.

Но, называя лучшего игрока, за игрой которого он когда-либо наблюдал, Жозе без колебаний назвал Роналдо Назарио.

«Роналдо, Эль Феномено», – заявил Моуриньо в эфире Live Score. – «У Криштиану Роналду и Лионеля Месси карьера длиннее, они остаются на вершине каждый день в течение 15 лет. Однако если говорить строго о таланте и мастерстве, то никто не превзойдет Роналдо.

Когда он играл в «Барселоне» под руководством Бобби Робсона, я понял, что это лучший игрок, которого я когда-либо видел. Травмы погубили карьеру, которая могла бы стать еще более невероятной, но талант этого 19-летнего парня был просто невероятным».

Моуриньо четыре года работал в «Барселоне» ассистентом главного тренера. Когда Р9 заезжал в «Барсу», ее тренировал сэр Бобби Робсон.