🥇 Завершаем топ-30 лучших ретро-форм мира. Французы считают футболку СССР одной из самых красивых! 🤩

Заканчиваем французский топ ретро-форм самым сладким - десяткой сильнейших. Или красивейших - как хотите.

10) Сборная СССР – 1982.

Может дело в Adidas?

Сложно объяснить, почему Degaine предпочли именно этот комплект. Нельзя сказать, что Советский Союз хорошо выступил на ЧМ-82: пободались с Бразилией, но не справились с Польшей, из-за чего не добрались до плей-офф.

Но все же именно этот вариант сильно отложился у европейских ценителей футбола.

9) «ПСЖ» - 1974/75.

Изначально полностью красная, новая футболка «ПСЖ» была разработана в 1973 году председателем правления Даниэлем Хехтером. Футболка прочно ассоциировалась со спонсором RTL, - но важно другое: «Париж» наоборот - не синий с красной полосой, а красный с синей полосой.

Сейчас в это трудно поверить.

8) Сборная США - 1994.

США или, как говорит Задорнов, американцы зачастили в модном рейтинге. Но, черт возьми, по делу.

Домашний Кубок мира - время, когда хозяин должен быть самым нарядным среди всех. И США не подвели.

Одна из лучших форм среди сборных.

7) «Ювентус» - 1985.

Спустя тридцать лет мы все еще удивляемся, как игроки «Ювентуса» умудрялись носить эту шерстяную рубашку. Она колючая, в ней жарко и липко... И все же эта футболка «Юве» с компанией Ariston останется самой красивой из всех, которые когда-либо носил туринский клуб.

Не только потому, что черно-белые полосы так стильно смотрятся, но и из-за того, что в ней играли Платини, Бонек и Тарделли. Первая Лига чемпионов Турина и три «Золотых мяча» Платини.

6) «Реал Мадрид» - 1960.

Белоснежная футболка «Реала» не могла быть забыта.

Все-таки в ней «Мадрид» выиграл в пятый раз подряд Кубок чемпионов. Возможно, величайшая команда всех времен - и не только по достижениям.

5) Сборная Италии - 1982.

Третий титул «скуадро адзурро» был завоеван именно в этой футболке. Как и положено - синей, под стать прозвищу.

Просто, победно и с изыском - даже французы это признают. Французы!

4) Сборная Нидерландов - 1974.

Нидерланды-1974 = Йохан Кройфф.

Удивительный факт: В то время голландцам шила форму компания Adidas. Но лично Кройфф работал с Puma. Йохан отказывался носить лого конкурента - в итоге Adidas, известный как «бренд с тремя полосками», удовлетворил его требования и убрал линии с футболки Кройффа, а остальные игроки остались с классическим лого.

3) Сборная Бразилии - 1970.

За 20 лет до этого Бразилия проиграла финал ЧМ в белых футболках. Поражение было воспринято в стране как трагедия, настолько, что общественное мнение потребовало, чтобы Бразилия больше никогда не носила белую форму. Она стала считаться проклятой.

Газета Correio da Manhã организовала конкурс на дизайн новой футболки. Его выиграл девятнадцатилетний студент Алдир Гарсия Шли, который придумал желтую майку с зеленым воротником и синими шортами. И в ней бразильцы завоевали свои первые титулы чемпионов мира - в 1958 и 1962 годах.

2) «Сампдория» - 1990-1992.

Кто её не видел?

Этот замечательный клуб был создан 12 августа 1946 года путем объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе». Дальнейшая задача состояла в том, чтобы найти футболку, которая сочетала бы в себе цвета двух команд: бело-голубые и красно-черные.

Решение было найдено: футболка стала синей, но с горизонтальными полосами белого, красного и черного цвета. Так родилась одна из самых красивых футболок в истории европейского футбола.

Кстати, в ней Виалли и Манчини привели «Сампдорию» к единственному титулу чемпионов Италии. А в следующем году команда даже вышла в финал Кубка чемпионов.

1) «Бока Хуниорс» - 1981.

У «Боки» было много поисков себя: С 1905 по 1907 год на футболке клуба из Буэнос-Айреса чередовались розовые, черные и белые полосы, лазурно-голубые, а затем синие и белые.

Но никто так и не решился что-то выбрать, пока в порт Ла-Бока не прибыл шведский корабль с золотым и темно-синим флагом, который подал Хуану Бричетто (члену клуба и работнику порта) идею использовать эти цвета.

Футболка великолепная, но она стала просто уникальной, когда в 1981-м ее надел некий Диего Марадона.

Юноше был всего двадцать один год, но он уже считался лучшим аргентинским игроком своего времени. Когда до чемпионата мира оставался год, он решил подписать контракт на аренду с любимым клубом своего отца - «Бока Хуниорс». Теперь это реликвия.

Кого забыли?

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