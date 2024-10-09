👕 Продолжаем топ-30 лучших ретро-форм мира. Во втором десятке куча звезд и щепотка средиземноморского лоска 🐚

Продолжаем изучать стиль лучшей игры мира.

Вчера мы начали знакомство с рейтингом французского журнала Degaine, который собрал свой топ-30 самых крутых футбольных ретро-форм. Сегодня приступаем ко второму десятку.

20) «Лацио» – 1986/87.

После скандала с договорными матчами «Лацио» оказался во втором дивизионе, начав сезон-1986/87 с девятиочковым штрафом. Этот сезон стал легендарным: «Лацио» удержал титул в последнем туре и надел белую футболку с небесно-голубым орлом. Она стала настолько популярной, что получила сразу два перевыпуска – в 2015-м и 2018-м.

19) Сборная США – 1950.

Именно в этой футболке американцы вышли на свой главный в истории матч по соккеру. На ЧМ-1950 в Бразилии США довелось помериться силами с Англией.

Команда американских полупрофессионалов выглядела не просто аутсайдером, а тренажером для «родоначальников» футбола.

Тем не менее, американцы, в своей шикарной белой футболке с красной диагональной полосой, больше напоминающей водолазку, умудрились выиграть 1:0. Такое вот «Чудо на траве».

18) «Манчестер Юнайтед» – 1992-1996.

Слишком уж много ностальгии вызывает манкунианский Sharp из 90-х. Непомерное количество поклонников даже на сегодняшний день и, как итог, 18-е место во французском рейтинге.

Начало эпохи побед Алекса Фергюсона еще очень долго будет в памяти любителей футбола. А ковали ее парни в этой футболке.

17) «Наполи» – 1987.

Еще один культовый символ – Диего Марадона в голубой футболке «Наполи».

Спросите у любого неаполитанца, что такое «Mars» и «Buitoni». Вам ответят «Победа».

Эти два спонсора вели Неаполь к двум скудетто и Кубку УЕФА.

16) «Нант» – 1995.

Если футболка «Нанта» 1979 года со спонсором Europe 1 высоко ценится коллекционерами, то вариант 1995 года навсегда останется в сердцах поклонников «канареек». Слишком уж хороша была команда Жан-Клода Сюодо.

Титул Лиги 1 и полуфинал Лиги чемпионов в желто-зеленой полосатой футболке. Ну разве не прелесть?

15) «Нью-Йорк Космос» – 1977.

Единственная не бразильская форма великого Пеле. Ну как же без нее?

Но есть здесь и кое-что особенное: дело в том, что «Космос» настолько хотел подписать бразильца, что даже изменил клубные цвета. Раньше они играли в желтой форме, но чтобы убедить Пеле в своих намерениях они добавили зеленый – получился бразильский флаг!

Позже форма, и вовсе, стала белой. Ее же вообще не отличить от «Сантоса»...

14) Сборная Франции – 1984.

Легендарный домашний Евро-84, на котором Мишель Платини показал, что футбол – командная игра, но только, когда его нет на поле.

9 мячей в финальной стадии – величайший индивидуальный перфоманс в истории. Adidas тоже постарались, сделав форму хоть и странной, но чертовски запоминающейся.

13) «Бастия» – 1978.

Голубая футболка с огромной головой на груди. Это не только одна из самых необычных форм в истории французского футбола, но и символ величайшего достижения в истории клуба – финала Кубка УЕФА.

Взять трофей не позволил «ПСВ», но для 40-тысячного города на Корсике это уже победа.

12) Сборная Аргентины – 1986.

Для аргентинцев тоже нужен культовый образ Диего!

И что же может быть лучше Кубка мира? В 1986-м мир еще не понял, что белая майка с голубыми полосками навсегда будет ассоциироваться только с одной страной. И даже с одним человеком.

«Рука Бога» все-таки.

11) «Милан» – 1990.

Куда же без столицы моды?

«Красный, как огонь. Черный, как страх, который мы будем вызывать у наших противников», – с таким слоганом даже не важно, как будет выглядеть футболка. Она уже крутая.

Арриго Сакки, Франк Райкард, Руд Гуллит, Марко ван Бастен, Паоло Мальдини, Франко Барези и два трофея Кубка чемпионов – что вам нужно-то еще?

👕 Открываем топ-30 лучших ретро-форм мира: от чешского втордива до англичан 👀