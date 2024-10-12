Два ухода с 0:2, спасение после красной Ван Дейка, Ундав – новый бомбардир Германии. Главное в Лиге наций

Мудрик забил впервые в сезоне.

Второй день октябрьских матчей сборных – восемь игр в четырех группах. Фиксируем все основные события.

Германия забила пять, а засчитали два. Нидерланды потеряли капитана, но спаслись

Стартуем с матчей третьей группы в элитном дивизионе А.

● Германия обыграла Боснию благодаря дублю Дениза Ундава – 2:1 . Форвард «Штутгарта» Дениз Ундав положил два за шесть минут в середине первого тайма: точно пробил со скидки Флориана Виртца и замкнул прострел Максимилиана Миттельштедта. Германия забила вообще пять мячей, но засчитали только два от Ундава, трем другим помешали офсайды. После перерыва немцы не сдержали Эдина Джеко – отыграл один после углового. Но сохранили победу. Боснийцы из последних девяти матчей, включая товарищеские, проиграли восемь.

● Нидерланды спасли ничью в Венгрии после удаления Вирджила ван Дейка – 1:1 . Венгры долго вели благодаря голу Роланда Шаллаи на 32-й минуте, он замкнул навес ударом из вратарской, удар в створ так и остался единственным. Ситуацию ухудшил Ван Дейк удалением, получил две желтые на 76-й (поспорил) и 79-й (сфолил) – теперь не сыграет с немцами. Но сразу как остались в меньшинстве, Нидерланды забили – головой Дензел Думфрис.

Ничья – редкость для этой пары, всего третья из 19 матчей. Венгры сейчас пропустили всего раз, а в предыдущих шести играх Нидерланды закинули им аж 34 гола.

По итогам трех туров в группе лидирует Германия – 7 очков, у Нидерландов – 5, у Венгрии – 2, у Боснии – 1. Следующие матчи – 14 октября: Босния и Герцеговина – Венгрия, Германия – Нидерланды.

Чехи догнали лидера. У Украины первые очки – благодаря голу Мудрика

Это группа В1.

● Украина обыграла Грузию, победный мяч у Михаила Мудрика – 1:0. Полузащитник «Челси» забил из-за штрафной на 35-й минуте, у Михаила первый гол в сезоне, за клуб уже было два ассиста. У Грузии никак не получается против украинцев: ноль побед и семь поражений в десяти матчах.

● Чехия победила дома Албанию – 2:0 , хороший ответ на болезненные 0:3 в отборе к прошлому Евро. Победу обеспечил дубль Томаша Хоры из «Славии»: на третьей минуте он забил третий гол за сборную, пробил с разворота, а через час точно пробил головой. 29-летний Хоры на подъеме: полторы недели назад в Лиге Европы забил «Аяксу» и принес команде ничью, теперь – победу сборной.

У Грузии и Чехии по 6 очков после трех туров, у Албании и Украины – по 3. Дальше 14 октября Грузия примет Албанию, Украина – Чехию (матч в Польше).

Трехминутный камбэк Исландии, 37 ударов в игре Турции

Теперь – о матчах группы В4.

● Турция дома обыграла Черногорию после гола Ирфана Кахведжи с метра – 1:0 . Счет кажется слишком скромным после 37 ударов на двоих (27:10). Кстати, это была первая игра соперников между собой за всю историю.

● Исландия вытащила ничью с Уэльсом, проигрывая в два мяча – 2:2 . На 11-й минуте форвард «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон забил в своем седьмом подряд матче, а Харри Уилсон добавил на исходе получаса. Исландцы отыгрались за три минуты после перерыва: полузащитник «Стремсгодсета» Логи Томассон сначала сам технично пробил с левой в дальний угол, затем его прострел привел к автоголу вратаря Дэнни Уорда. В конце Йоун Торстейнссон еще и пробил в штангу.

После трех туров у Турции 7 очков, у Уэльса – 5, у Исландии – 4, у Черногории – ноль. Следующий тур тоже 14 октября: Исландия – Турция, Уэльс – Черногория.

Словаки отыграли два мяча у шведов, эстонцы расстроили чемпиона Европы

На третьем уровне – в группе С1 – сыграли два матча.

● Словакия отыграла с 0:2 и спасла ничью против Швеции – 2:2. В первом тайме за шведов забили Ясин Айяри и Кен Сема , но Давид Стрелец из «Слована», помним его по Евро , ответил дублем: сыграл на добивании, затем замкнул прострел. При этом в восьми матчах против шведов словаки так ни разу и не выиграли, в памяти и 0:6, полученные в товарняке семь лет назад.

● Эстония обыграла Азербайджан, первая победа в Лиге наций за два года – 3:1. Выиграли, хотя по владению и ударам лучше были азербайджанцы. На 32-й минуте Иоан Яковлев обыграл путешествовавшего в 25 метрах от ворот вратаря Мехти Дженетова и забил в пустые. На 45+ команды успели обменяться голами: Турал Байрамов реализовал пенальти, Власий Синявский подправил мяч из вратарской.

Во втором тайме Рокко-Роберт Шейн добавил к ассисту на Синявского и свой гол – попал в дальний угол из-за штрафной. Азербайджан проиграл все три игры под руководством чемпиона Европы Фернанду Сантуша, только что отметившего 70-летие. Эстония не побеждала в Лиге наций с сентября 2022-го, тогда было 4:0 над Сан-Марино.

За три тура у Швеции и Словакии по 7 очков, у Эстонии – 3, у Азербайджана – ни одного. Дальше 14 октября Азербайджан – Словакия и Эстония – Швеция.

Разгром Черчесова, рекорд Холанда, Англия проиграла Греции. Главное из Лиги наций в четверг

Фото: Gettyimages /Maja Hitij; IMAGO/Global Look Press ; East News /ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP, AP Photo/Denes Erdos, AP Photo/Arni Torfason