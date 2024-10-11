15 месяцев вне игры не прошли даром: Маласиа демонстрирует шикарную форму💪

Болельщики «Манчестер Юнайтед» восхитились формой Тирелла Маласиа на видео с тренировки по боксу, которое опубликовал в социальных сетях защитник.

25-летний Маласиа не выходил на поел вот уже 15 месяцев после операции на колене летом 2023 года. В последний раз он надевал бутсы в матче за сборную Голландии в Лиги Наций УЕФА в июне 2023 года, а через месяц был прооперирован.

Осложнения после операции привели к тому, что футболисту пришлось перенести вторую операцию и пропустить сезон.

Левый защитник официально вернулся к тренировкам в составе первой команды «МЮ» две недели назад. Одноклубники тепло его встретили.

Уровень возбуждения фанатов «Красных дьяволов» достиг апогея, когда Маласиа поделился видео с тренировки по боксу.

💬«Маласиа просто зверь!».

💬«Он нужен команде. Пожалуйста, скажите, что он возвращается на поле».

💬«Он вернулся еще сильнее, чем был». 💬«Маласиа явно поработал над восстановлением».