📸 Греки почтили память Джорджа Болдока после победы над Англией. Футболист умер за сутки до матча на «Уэмбли»
В третьем туре группового этапа Лиги наций Англия уступила сборной Греции на «Уэмбли». Эвангелос Павлидис вывел свою команду вперед в начале второго тайма, на 87-й минуте Джуд Беллингем сравнял счет. Уже в добавленное время нападающий «Бенфики» забил второй гол и обеспечил грекам первую в истории победу над Англией.
Встреча началась с минуты молчания в память о Джордже Болдоке, который ушел из жизни за сутки до матча. Защитник «Панатинаикоса» родился в Англии, но выступал за Грецию. Футболисту был 31 год
Свой дубль Павлидис посвятил товарищу по команде.
Первый гола в ворота Англии греки тоже посвятили Болдоку.
После игры память Джорджа вместе с футболистами почтили болельщики.
Партнеры Болдока не могли сдержать слез.
Причина смерти грека пока неизвестна. По данным Sport24.gr, жена Джорджа несколько часов не могла связаться с супругом. Вечером 9 октября футболист был найден мертвым в бассейне возле своего дома.
Этим летом Болдок перешел в «Панатинаикос», до этого он 7 лет выступал за «Шеффилд Юнайтед». Возле стадиона команды возник стихийный мемориал в память о защитнике.
Надпись на футболке: «Ты отдавал все этому клубу. Ты многое значил для клуба и фанатов. Покойся с миром, Звездный человек».
Слова на письме: «Не могу поверить, что тебя не стало. Что за человек и игрок! Все еще в шоке. «Клинок» однажды, «клинок» навсегда».
BBC поделился историей, которая многое говорит о Джордже. У Харви Смита, семилетнего сына болельщицы «Шеффилда», были обнаружены серьезные проблемы с сердечным клапаном. Болдок на свои деньги купил мальчику дефибриллятор, чтобы ребенок мог спокойно жить и даже продолжать играть в футбол.
«Шеффилд» запомнит своего героя.
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