В прошлом Крауч играл против Роналду и Месси. Англичанин сравнил этот опыт − одного назвал великим, второго − безжалостным

Пять лет назад экс-форвард сборной Англии Питер Крауч завершил игровую карьеру, в которой было много взлетов и падений. Один из самых высокорослых футболистов в истории АПЛ, он поиграл за немалое количеств английских клубов, в том числе топовых − «Ливерпуле» и «Тоттенхэме».

На днях Питер Крауч стал гостем подкаста SPORTbible, где рассказал о том, как пересекался на поле с двумя легендами и вечными соперниками − Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Этот опыт получился у англичанина очень разным.

«[В моей команде из пяти человек] Месси будет играть в полузащите. Но он может играть где угодно. Лучший игрок, который когда-либо ходил по планете. Играл против него, когда он был в «Барселоне». Тогда на «Камп Ноу» мы победили, я вышел на тридцать секунд. Помню, что мы выиграли 2:1, забили Риисе и Беллами. Мне бросили мяч на линию, меня держал Пуйоль, был фол и я положил руку на мяч. Думаю, поэтому мы выиграли. Если бы продолжил эпизод до конца, могла бы случиться ничья.

Знаете, что через 10-20-30 лет люди, которые стояли на одном поле с Лионелем Месси, наблюдали за его игрой, видели период его расцвета в «Барселоне» или смотревшие за ним в Аргентине, смогут рассказывать внукам об этом опыте. Все из-за того уровня, который мы смогли наблюдать».

Единственным форвардом Питер Крауч нарисовал Криштиану Роналду, а затем рассказал, как пересекся с ним на поле.

«Пересекался с Криштиану, имею в виду, играл против него довольно много раз на чемпионате мира. И помню конкретную игру, в которой Руни удалили, это было безумие. «Манчестер Юнайтед», «Мадрид». Не так много людей знает об этом, но я играл против него в юношеском возрасте − U-18. Он был в сборной Португалии, а я − Англии. Я сидел на скамейке запасных и, конечно, не знал, кто эти игроки. На одном фланге у них был Роналду, на другом − Куарежма. Это было невероятно. Помню, как Рикарду дал пас на Криштиану метров на пятьдесят, а он принял передачу спиной. Потом просто шел на защитника, делал переступы, которые мы так привыкли видеть. Я уже тогда чувствовал, что мы стали свидетелями чего-то. Потом Роналду стал безжалостным, безжалостным бомбардиром. Именно поэтому он в моей команде. Не знаю, как он сыграется с Месси и Иньестой, но все равно поставлю его, так как уверен, что они справятся».