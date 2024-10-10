🫠 Роналду сказал, что употреблять, чтобы быть красивым как он. Знакомьтесь, новый претендент на «Кринж года» 🫣
Криштиану Роналду - не только футболист-рекордсмен, но и один из самых популярных людей в мире.
Он долго работал над образом и внешностью, поэтому тема внешнего вида крайне актуальна для него.
В соцсетях обсуждают забавный эпизод, в котором Криштиану спросил у своих детей: «Что нужно употреблять, чтобы быть красивым?»
Вариант с витамином C отца не устроил, он считает, что нужно просто быть Криштиану.
После громкого смеха (лишь в исполнении Роналду) португалец услышал вариант с витамином G и принял серьезный вид.
Реакция фанатов.
💭 «Он сказал полную ерунду, абсолютно никто не посмеялся, кром него. Исторический клоун».
💭 Настоящего самурая не беспокоит реакция других людей».
💭 «Я могу сказать, что он влюблен в свою семью».
💭 «У него такое эго, что он может даже посмеяться над своими же шутками. Животное».
💭 «Я смеюсь уже два часа».
💭 «Старческий маразм?»