👇 Выбираем самого модного игрока сборной Франции. А еще мы знаем, во сколько им обошлась одежда 🤑
Мы уже много раз обсуждали стиль самого экстравагантного игрока сборной Франции и «Барселоны» Жюля Кунде. Но оказалось, что желание удивить – черта многих французских футболистов.
Сговорились они, либо нет – мы не узнаем. Но на сбор национальной команды эти парни приехали, будто с показа мод. Давайте возьмем лучших из лучших и выберем самого-самого!
Брэдли Барколя.
Маркус Тюрам.
Эдуардо Камавинга.
Тео Эрнандес.
Орельен Тчуамени.
Маттео Гендузи.
Ибраима Конате.
Майкл Олисе.
Уэсли Фофана.
Брис Самба.
Жюль Кунде.
Нголо Канте.
А теперь голосуем! Победитель среди иностранцев здесь.
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