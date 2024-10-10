👇 Выбираем самого модного игрока сборной Франции. А еще мы знаем, во сколько им обошлась одежда 🤑

Мы уже много раз обсуждали стиль самого экстравагантного игрока сборной Франции и «Барселоны» Жюля Кунде. Но оказалось, что желание удивить – черта многих французских футболистов.

Сговорились они, либо нет – мы не узнаем. Но на сбор национальной команды эти парни приехали, будто с показа мод. Давайте возьмем лучших из лучших и выберем самого-самого!

Брэдли Барколя.

Маркус Тюрам.

Эдуардо Камавинга.

Тео Эрнандес.

Орельен Тчуамени.

Маттео Гендузи.

Ибраима Конате.

Майкл Олисе.

Уэсли Фофана.

Брис Самба.

Жюль Кунде.

Нголо Канте.

А теперь голосуем! Победитель среди иностранцев здесь.