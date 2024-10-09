😢 Что случилось с Педри? Если собрать все его косяки в этом сезоне, то получится 10-минутное видео... 😦
Есть ощущение, что «новый Хави» по имени Педри не оправдывает ожидания.
В соцсетях появился 10-минутный ролик, на котором зафиксированы все (предположительно) ошибки хавбека в текущем сезоне.
Фанаты оценили.
💭 «А каталонские СМИ пишут, что он лучший полузащитник в мире».
💭 «Зато его хотят фанатки «Барсы».
💭 «Представьте, если бы у Беллингема набралось 10 минут прощальной игры в этом сезоне к октябрю».
💭 «Идеальный Педри даже не лучше, чем нынешний Модрич».
💭 «Вот же человеку заняться нечем было... Но, черт возьми, впечатляет».
И действительно, если обратиться к статистике, то можно заметить, что хавбеку очень не хватает стабильности.
За 9 туров Ла Лиги у Педри лишь один голевой пас и только один созданный голевой момент. Точность передач составляет лишь 86%, а среднее число потерь за игру превышает 10.
Есть идеи?