😢 Что случилось с Педри? Если собрать все его косяки в этом сезоне, то получится 10-минутное видео... 😦

Есть ощущение, что «новый Хави» по имени Педри не оправдывает ожидания.

В соцсетях появился 10-минутный ролик, на котором зафиксированы все (предположительно) ошибки хавбека в текущем сезоне.

Фанаты оценили.

💭 «А каталонские СМИ пишут, что он лучший полузащитник в мире».

💭 «Зато его хотят фанатки «Барсы».

💭 «Представьте, если бы у Беллингема набралось 10 минут прощальной игры в этом сезоне к октябрю».

💭 «Идеальный Педри даже не лучше, чем нынешний Модрич».

💭 «Вот же человеку заняться нечем было... Но, черт возьми, впечатляет».

И действительно, если обратиться к статистике, то можно заметить, что хавбеку очень не хватает стабильности.

За 9 туров Ла Лиги у Педри лишь один голевой пас и только один созданный голевой момент. Точность передач составляет лишь 86%, а среднее число потерь за игру превышает 10.

Есть идеи?