«Краснодару» тяжело после сборных: лишь 2 победы из 9. Преимущество для «Спартака»?

Жаловался еще Ивич.

«Краснодар» вернется с международной паузы матчем против «Спартака» – после восьми побед подряд до этого перерыва.

Команда Мурада Мусаева обычно тяжело восстанавливается после матчей сборных – серьезное препятствие для сохранения победной серии.

2 победы за 9 матчей – «Краснодару» стабильно трудно после пауз. Насколько?

Считаем с марта 2022-го, когда «Краснодар» лишился легионеров, Эдуард Сперцян съездил в Армению, а россияне Матвей Сафонов, Алексей Ионов (из основы Валерия Карпина), Станислав Агкацев Александр Черников и Никита Кривцов (молодежка) впервые не сыграли за сборную из-за бана.

С тех пор было девять международных пауз – после них «Краснодар» выиграл только два матча из девяти.

Учтем, что в 2022-м Джон Кордоба еще не дебютировал за сборную Колумбии (но до апреля лечился), Кевин Ленини (Кабо-Верде) перешел в «Краснодар» только летом, а Хуниор Алонсо (Парагвай) на время вернулся в бразильский «Атлетико Минейро».

В марте 2024-го «Краснодар» боролся за титул и отправил в сборные сразу десять игроков главной команды . Матвей Сафонов и Сергей Волков сыграли против статусных сербов, Александр Черников был в запасе. Парагваец Хуниор Алонсо тоже готовился к матчу с Россией, но матч отменили из-за теракта в «Крокусе». Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян съездили в сборную Армении, Джон Кордоба и Кевин Кастаньо летали в Колумбию, Лукас Оласа – в Уругвай, а Ленини – в Кабо-Верде.

Против «Локо» вместо Оласы вышел профильный вингер Жоау Баши. Остальные из основы не выпали, но «Краснодар» упустил победу ближе к концу матча, когда забил Максим Глушенков (стало 1:1). Ничья – самый частый результат «Краснодара» после сборных.

Летом Кордоба и Кастаньо вернулись в Краснодар серебряными призерами Кубка Америки, но пропустили два стартовых тура РПЛ. В итоге команда Мурада Мусаева начала с двух ничьих – 1:1 с «Ахматом» и 0:0 с махачкалинским «Динамо». Против «Факела» не помогли даже вернувшиеся колумбийцы (0:0), а вот дальше «Краснодар» выдал идеальную серию из побед.

«Чувствую себя уставшим физически и морально». Алонсо было особенно трудно

Особенно бурно обсуждали тему после матча с «Уралом» в ноябре 2023-го. «Краснодар» проиграл 1:3, а Владимир Ивич пожаловался, что теряет слишком много игроков во время международный паузы.

«У «Краснодара» уезжает больше всего игроков в сборные: четыре – в сборную России, два – в сборную Армении, два-три – в Южную Америку в зависимости от того, вызывает ли Уругвай Лукаса Оласу. Южноамериканские ребята проводят в пути 30 часов – например, Алонсо. Кордоба прилетел в пятницу, его дорога заняла 30-35 часов», – отметил тренер.

Еще до него на усталость ссылался Алонсо: «На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов, а может и до 40 дойти. И это только в одну сторону. Чувствую себя уставшим физически и морально. Октябрьский маршрут: Асунсьон – Сан-Паулу, Сан-Паулу – Дубай, Дубай – Москва, Москва – Калининград. Из Парагвая я выехал в среду, а к «Краснодару» присоединился в пятницу . В субботу у нас была игра с «Балтикой» в гостях, а в воскресенье – 11-часовой переезд в Краснодар. Естественно, это очень тяжело. Меня это уже начинает немного напрягать. Уровень стресса повышается, хотя раньше такого не замечал за собой».

Тогда на южноамериканцев «Краснодара» негативно влияли не только перелеты, но и их статус в сборных: Алонсо просидел в запасе четыре из шести осенних матча Парагвая, Кордоба не выходил в сентябре 2023-го (в ноябре наконец-то дебютировал за Колумбию), а Оласа остался на скамейке Уругвая в сентябре и октябре (в ноябре его не вызывали).

На этом фоне (не забываем про закрытый аэропорт Краснодара) результаты команды после сборных в сезоне-2023/24 совсем не удивляют: 1:1 в гостях с «Ахматом», 2:2 в гостях с «Балтикой», 1:3 от «Урала» и 1:1 с «Локомотивом». Потеряли девять очков, когда шли к чемпионству.

Сборники «Краснодара» перед «Спартаком»: Кордоба запорол матч с Боливией, Сперцян травмировался

В эту паузу «Краснодар» отправлял в сборные пятерых.

🇦🇲 Эдуард Сперцян пропустил гостевой матч с Фарерскими островам из-за небольшой травмы – лидер «Краснодара» остался в Армении, но отыграл 90 минут против Северной Македонии. Георгий Арутюнян – не основной краснодарский защитник, но в сборную ездит, провел 26 минут с македонцами.

🇨🇴 Джон Кордоба и Кевин Кастаньо 10 октября неудачно слетали в Боливию – поражение 0:1. Хамес Родригес и Луис Диас создали несколько убойных моментов – почти все загубил Кордоба. В частности, не попал с нескольких метров по пустым воротам, а в концовке не протолкнул мяч мимо вратаря. Колумбия в итоге превзошла Боливию по xG (2,31 против 1,55), но так и не забила. Следом без Кастаньо и с таймом от Кордобы обыграли Чили (4:0).

Кордобу, кстати, не смущает длинный маршрут на другой континент – год назад он просто радовался первому вызову в сборную: «Я очень счастлив. Еду в сборную после победы, а «Краснодар» идет на первой строчке. Рад, что вызвали в сборную. Я поеду туда, увижусь со своей семьей, и надеюсь, что сыграю».

В мае Джон рассказывал «Чемпионату» о проблемах «Краснодара» с логистикой – без упоминания сборной: «Конечно, очень сильно сказывается, что у нас не работает аэропорт и мы ездим на поездах. У нас матч в Москве, мы должны приехать за три дня до игры. Если у нас есть еще игра в Кубке, мы находимся 10 дней в перелетах и не возвращаемся в Краснодар».

🇨🇻 Кабо-Верде Кевина Ленини дважды проиграл Ботсване по 0:1 – он провел по 90 минут. Ленини проник в старт «Краснодара», уже через четыре дня после сборной у него принципиальный матч против «Спартака».

«Краснодар» магически прибавил после плохого старта. В чем секрет?

Фото: East News /Luis ACOSTA / AFP, Daniel Duarte / AFP; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press