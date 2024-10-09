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Лучшие игроки с истекающими контрактами – в 2025-м их можно будет подписать бесплатно

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Трансферное окно в футболе всегда представляет интерес даже для нейтральных болельщиков. Внезапные переходы, громкие имена, большие суммы – это случается каждый раз.

Однако лето 2025 года обещает быть особенно интересным: в конце этого сезона истекают контракты у большого количества элитных игроков. Представляем список самых дорогих из них (по версии Transfermakrt).

С января другие клубы уже могут вести с ними переговоры.

Клубы
logoРеал Мадрид
logoЛиверпуль
logoТрент Александер-Арнолд
logoпремьер-лига Англия
logoВирджил ван Дейк
logoМохамед Салах
logoНеймар
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoТоттенхэм
logoлига 1 Франция