Лучшие игроки с истекающими контрактами – в 2025-м их можно будет подписать бесплатно

Трансферное окно в футболе всегда представляет интерес даже для нейтральных болельщиков. Внезапные переходы, громкие имена, большие суммы – это случается каждый раз.

Однако лето 2025 года обещает быть особенно интересным: в конце этого сезона истекают контракты у большого количества элитных игроков. Представляем список самых дорогих из них (по версии Transfermakrt).

С января другие клубы уже могут вести с ними переговоры.