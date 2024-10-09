«Теперь мне не нужно совмещать три работы». Спортсменка объяснила, как OnlyFans помогает ей перед Олимпиадой в США

Спортсменка Александра Ианкулеску рассказала о своем решении создать аккаунт на OnlyFans в преддверии Олимпиады в Лос-Анджелесе, признавшись, что ее жизнь изменилась к лучшему с тех пор.

Румынка выступала на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году в женском забеге на 500 метров на коньках.

С тех пор 32-летняя спортсменка, которая сейчас живет в Канаде, занялась шоссейным и трековым велоспортом, чтобы в будущем снова побороться на Олимпиаде.

Аккаунт на сервисе для взрослых Александра использует в качестве дополнительной формы дохода. Она публикует снимки категории X для своих 320 000 подписчиков.

«Почему OnlyFans? Меня постоянно об этом спрашивают. Мир всегда будет тебя осуждать, что бы ты ни делал. Ты либо слишком толстая или слишком худая, слишком странная или скучная. К счастью, я поняла в очень юном возрасте, что всегда буду делать все по-своему», - делится Александра.

«В 2021 году я решила завести этот аккаунт, потому что получала много «лайков» под фотографиями в бикини, и люди предлагали мне продавать их на этой платформе».

«Мне не хотелось получить известность благодаря тому, что продаю подобные фото. Я много работала как спортсменка, много работала над своим образованием, говорю на нескольких языках и уважаю себя. Но моя жизнь изменилась к лучшему после регистрации на сайте».

«Теперь я могу полностью посвятить себя тренировкам, я могу позволить себе необходимое оборудование, велосипеды моей мечты, могу откладывать деньги на другие цели и радоваться, что мне не нужно жертвовать спортом, устраиваясь на три работы на неполный день, как я делала раньше, преследуя свои олимпийские мечты».

Александра не единственная спортсменка, использующая социальные сети в качестве источника дополнительного дохода. Так Олимпийская медалистка Александра Рамирес ведет специальный аккаунт , чтобы иметь возможность полностью посвящать себя спорту.