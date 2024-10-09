«Я буду отстаивать свое дело до конца». Турецкий арбитр намерена бороться с пожизненным баном из-за слитого видео

Турецкий арбитр получила пожизненную дисквалификацию за секс-видео с инспектором ФИФА.

24-летняя Элиф Караарслан судила матчи в Турции с тех пор, как травма вынудила ее бросить футбол. Больше она этого делать не сможет - турецкая футбольная ассоциация, пожизненно дисквалифицировала ее и 61-летнего Орхана Эрдемира после того, как скандальное видео попало в сеть.

Уроженка Стамбула Элиф, у которой 363 000 подписчиков в социальных сетях, настаивает, что видео – фейковое. Она намерена подать апелляцию: «Мне предстоит долгий путь, но я преодолею его самым решительным образом».

«Я рассчитываю на вашу поддержку и любовь в этом процессе. Плакать, кричать и грустить - это не про меня. Это не в моем характере. Я буду отстаивать свое дело до конца. Я всего лишь одна из многих, кому причиняют вред, и я надеюсь, что обойдется без последний», - говорит Элиф.

Элиф играла за «Бешикташ», прежде чем стать судьей.