💣 У ФНЛ неожиданно появился конкурент - Бундеслига 2. Такого тройного эпика футбол, возможно, не видел 😱👀
Во второй немецкой лиге прошел исключительный матч, в котором «Магдебург» принимал «Гройтер Фюрт».
Сразу попросим вас сесть, чтобы обошлось без травм - поверить в увиденное будет сложно. Но это правда.
Давайте конкретнее.
1) Пенальти из-за того, что защитник гостей зачем-то взял мяч в руки. Вероятно, что он не понял, будто игра уже началась.
Странно, но ок.
2) Сам пенальти.
Очень странный удар и неудачная игра вратаря, который крайне удобно отбил игровой снаряд. Не шок, но, учитывая момент с нарушением, мощное комбо.
3) Снова пенальти.
Теперь уже отличились хозяева. А больше даже судья.
Место фола и линия штрафной. Это пенальти?
А нет! Все не так просто.
Игроки «Магдебурга» не знакомы с бумерангом. Оттого и поплатились.
Арбитр назначил пенальти за то, что игрок хозяев взял мяч в руки после фола. Фола - которого, по мнению судьи, не было. То есть игра продолжалась.
Эта замечательная игра закончилась со счетом 2:2.
Но давайте по существу, разве судья не прав?