💣 У ФНЛ неожиданно появился конкурент - Бундеслига 2. Такого тройного эпика футбол, возможно, не видел 😱👀

Во второй немецкой лиге прошел исключительный матч, в котором «Магдебург» принимал «Гройтер Фюрт».

Сразу попросим вас сесть, чтобы обошлось без травм - поверить в увиденное будет сложно. Но это правда.

Давайте конкретнее.

1) Пенальти из-за того, что защитник гостей зачем-то взял мяч в руки. Вероятно, что он не понял, будто игра уже началась.

Странно, но ок.

2) Сам пенальти.

Очень странный удар и неудачная игра вратаря, который крайне удобно отбил игровой снаряд. Не шок, но, учитывая момент с нарушением, мощное комбо.

3) Снова пенальти.

Теперь уже отличились хозяева. А больше даже судья.

Место фола и линия штрафной. Это пенальти?

А нет! Все не так просто.

Игроки «Магдебурга» не знакомы с бумерангом. Оттого и поплатились.

Арбитр назначил пенальти за то, что игрок хозяев взял мяч в руки после фола. Фола - которого, по мнению судьи, не было. То есть игра продолжалась.

Эта замечательная игра закончилась со счетом 2:2.

Но давайте по существу, разве судья не прав?