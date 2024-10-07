Дегустатор Роналду. Португальский блогер Криштиану в новом видео рассказал о любимых блюдах из каждого города, где играл
Популярный Youtube-блогер Криштиану Роналду продолжает радовать поклонников короткими видео. Первым делом португалец назвал любимые пляжи − первой была родная Мадейра, вторым − местный регион Алгарве, а третьим − Красное море.
Во второй части ролика Роналду выделил любимое блюдо из каждого города, в котором он жил за время карьеры.
«Мадейра − болу-ду-каку». Это традиционная на этом острове лепешка, которая по форме напоминает пирог, поэтому и получила название боло (в переводе с португальского − пирог). Традиционно ее готовят на плите из базальтового камня. Этот хлеб подают с чесночным маслом или едят как сэндвич с осьминогом, эшпетадой (по-нашему шашлык, мясо на огне или углях) или как сэндвич со стейком.
«Лиссабон − биток». Биток − португальское блюдо, состоящее из стейка с жареным яйцом и фирменным соусом из вина, чеснока и масла.
«Манчестер − фиш-энд-чипс». Классическое британское блюдо, которое часто можно встретить на футбольных стадионах. Буквально картофель фри или по-деревенски с филе рыбы в кляре.
«Мадрид − паэлья». Рис с шафраном и оливковым маслом, в паэлью могут добавлять морепродукты, овощи, курицу и другую начинку.
«Турин − ньокки». Буквально клецки небольшого размера на пшеничной муке с яйцом, в которые могут добавлять разные соусы.
«Рияд − камеры». Видимо, пока саудовскую кухню Криштиану Роналду не распробовал.
А что из этих блюд пробовали вы? Пишите в комментариях.