Кризисный «Челси» помог «Лестеру» стать чемпионом. Азар с удовольствием вспомнил тот матч

Лондонский «Челси» хотел бы как можно быстрее забыть два сезона − позапрошлый (2022/23), когда команда стала лишь двенадцатой, а также сезон-2015/16 − финиш на десятом месте. Однако в конце чемпионата у «синих» была одна скрытая цель − помочь «Лестеру». По крайней мере, такая мотивация была как минимум у Эдена Азара.

В 36 туре «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимал заклятых врагов из «Тоттенхэма». «Шпоры» шли на втором месте и оказывали давление на «Лестер», чья сказка на тот момент еще не была завершена. «Лисы» опережали соперника на шесть очков, а впереди было три тура.

«Лестер» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» и увеличил отрыв от «Тоттенхэма» до 7 очков, а «шпорам» как раз предстояло играть в лондонском дерби. Вот что рассказал про тот матч Эден Азар:

«Расскажу вам одну старую историю. Она начинается до той игры («Челси» − «Тоттенхэм» − прим.). В тот год я провел худший сезон в «Челси». Я был травмирован, не забивал в течение шести или семи месяцев. За 30 лет мы ни разу не проиграли «Тоттенхэму» на Стэмфорд Бридж». Начал игру на скамейке запасных. И тут 0:1, 0:2. Кейн забил, Сон забил и я думаю: «Уффф, давайте!» Ко мне подошел тренер и сказал: «Эй, иди разминайся. Ты выходишь». И я такой: «Ладно, теперь все зависит от меня». А они были так близки к титулу АПЛ, сражались с «Лестером». И я сказал себе: «Нет, мы не можем проиграть на «Стэмфорд Бридж» «Тоттенхэму». Они не могут стать чемпионами». Когда ты парень из «Челси», не можешь это позволить. Даю себе 45 минут, просто выложусь на полную. Уже после первого касания мяча почувствовал, что это будет мой день. Разворачиваюсь, делаю финты. Потом Гари Кэхилл забил после углового, ему повезло.

Мы бежали вперед, давили, а потом случилось волшебство. Диего Коста отдал мне пас, а я просто сделал рывок. Нанес удар и бам − гол. И сумасшедше качусь на коленях. Причем делаю это прямо перед трибуной болельщиков «Тоттенхэма». «Лестер» стал чемпионом, не «Тоттенхэм». Отличные воспоминания!»