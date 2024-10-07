Классный поступок Де Хеа: после матча ЛК с валлийским клубом пришел к соперникам подписать футболки и сделать фото

Давид Де Хеа ранее взял два пенальти в матче с «Миланом». «Фиорентина» выиграла со счетом 2:1.

Но на днях был еще один перфоманс испанца.

В четверг «Фиорентина» играла с «Нью Сэйнтс» в Лиге конференций. Это первый клуб из системы валлийских лиг, который вышел в групповой этап турнира УЕФА.

Для игроков «Нью Сэйнтс» матч против «Фиорентины» уже стал успехом, но Давид решил еще порадовать соперников.

Испанец после матча остался подписать футболку, поболтать и пофоткаться: