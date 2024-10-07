Герои 11-го тура РПЛ: Кордоба и Лончар в огне, вратарь Ставер и дальше тащит

Сборная 11-го тура фэнтези-турнира РПЛ .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Евгений Ставер, вратарь, «Рубин» (3,25%) – 13 очков

Второй тур подряд в сборной. Качественно засушил «Ахмат». Сделал шесть сэйвов, не пропустил даже с пенальти. Взять Ставера хочется, но колется. Впереди московское «Динамо» (д), «Оренбург» (г), «Локомотив» (д) и «Краснодар» (г) – команды группы лидеров и забивной аутсайдер. Но можно оставить, если он уже есть.

Свен Карич, защитник, «Пари НН» (0,02%) – 7 очков

Забил «Акрону» уже в третьем матче за клуб. Карич – словенский центральный защитник, не слишком грубый, но зарабатывающий карточки чаще, чем результативные действия. Нужен ли вам такой игрок из «Пари НН»? Особенно с учетом отставки Саши Илича. Наверное, нет.

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Густаво Мантуан, полузащитник, «Зенит» (0,23%) – 8 очков

Первый раз в чемпионате сыграл более 60 минут. И сразу гол «Оренбургу» – правда, с пенальти. Угадать, кто конкретно забьет в «Зените» трудно. Взять игрока атаки хочется, впереди «Акрон» (г), «Локомотив» (д), махачкалинское «Динамо» (д) и «Ахмат» (г). Вряд ли Мантуан – лучший кандидат, хотя вылет Максима Глушенкова на месяц из-за еще одной травмы дает ему больше шансов на регулярные выходы в основе.

Стефан Лончар, полузащитник (10,77%) – 7 очков, «Акрон»

Сделал 1+1, четвертый тур подряд в сборной! Пока это рекорд сезона. И заявка на индивидуальный рекорд, Лончар никогда не забивал в чемпионатах больше четырех за сезон. Сейчас уже три. Но в следующем туре продолжитьбудет непросто. «Акрону» принимать «Зенит».

Джон Кордоба, нападающий, «Краснодар» (17,03%) – 14 очков

Разбушевался! Третий тур подряд в героях. Кордоба сделал 2+1 с «Химками», главный в разгроме 4:0. Впереди выезд к «Спартаку». Продавать Джона, забившего шесть за четыре тура, будет странно. Достаточно не делать капитаном. А с покупкой можно повременить.

Дедлайн 12-го тура – 18 октября (пятница) в 18:00 мск . Тур откроет матч «Акрон» – «Зенит», это будет после паузы на матчи сборных.