Фэнтези
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Герои 11-го тура РПЛ: Кордоба и Лончар в огне, вратарь Ставер и дальше тащит

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Сборная 11-го тура фэнтези-турнира РПЛ.

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Евгений Ставер, вратарь, «Рубин» (3,25%) – 13 очков

Второй тур подряд в сборной. Качественно засушил «Ахмат». Сделал шесть сэйвов, не пропустил даже с пенальти. Взять Ставера хочется, но колется. Впереди московское «Динамо» (д), «Оренбург» (г), «Локомотив» (д) и «Краснодар» (г) – команды группы лидеров и забивной аутсайдер. Но можно оставить, если он уже есть.

Свен Карич, защитник, «Пари НН» (0,02%) – 7 очков

Забил «Акрону» уже в третьем матче за клуб. Карич – словенский центральный защитник, не слишком грубый, но зарабатывающий карточки чаще, чем результативные действия. Нужен ли вам такой игрок из «Пари НН»? Особенно с учетом отставки Саши Илича. Наверное, нет.

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Густаво Мантуан, полузащитник, «Зенит» (0,23%) – 8 очков

Первый раз в чемпионате сыграл более 60 минут. И сразу гол «Оренбургу» – правда, с пенальти. Угадать, кто конкретно забьет в «Зените» трудно. Взять игрока атаки хочется, впереди «Акрон» (г), «Локомотив» (д), махачкалинское «Динамо» (д) и «Ахмат» (г). Вряд ли Мантуан – лучший кандидат,  хотя вылет Максима Глушенкова на месяц из-за еще одной травмы дает ему больше шансов на регулярные выходы в основе.

Стефан Лончар, полузащитник (10,77%) – 7 очков, «Акрон»

Сделал 1+1, четвертый тур подряд в сборной! Пока это рекорд сезона. И заявка на индивидуальный рекорд, Лончар никогда не забивал в чемпионатах больше четырех за сезон. Сейчас уже три. Но в следующем туре продолжитьбудет непросто. «Акрону» принимать «Зенит».

Джон Кордоба, нападающий, «Краснодар» (17,03%) – 14 очков

Разбушевался! Третий тур подряд в героях. Кордоба сделал 2+1 с «Химками», главный в разгроме 4:0. Впереди выезд к «Спартаку». Продавать Джона, забившего шесть за четыре тура, будет странно. Достаточно не делать капитаном. А с покупкой можно повременить.

Дедлайн 12-го тура – 18 октября (пятница) в 18:00 мск. Тур откроет матч «Акрон» – «Зенит», это будет после паузы на матчи сборных.

logoРубин
logoЕвгений Ставер
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoСтефан Лончар
logoЗенит
logoГуставо Мантуан
logoДжон Кордоба
logoКраснодар
logoПари НН
logoСвен Карич
logoДинамо Махачкала
logoОренбург
logoСаша Илич
logoЛокомотив
logoСергей Петров
logoСпартак
logoИлья Рожков
logoИльнур Альшин
logoЖилсон Беншимол
logoНаиль Умяров
logoШамар Николсон
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logoФэнтези