Поп-обработка в стиле Евсеева! Трюк воспитанника Слуцкого во Второй лиге

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Вторая лига дарит очередной хит: тренер черкесского «Нарта» Алексей Жданов обработал мяч в стиле Вадима Евсеева. Да, тоже использовал ягодицы.

Вратарь выбил, тренер топово принял. Вот это фристайл!

«Нарт» разгромил «Спартак-Нальчик» (5:2), а Жданов еще классно сыграл на камеру.

Вратарь «Спартака» Асланбек Кумыков выбил мяч далеко в аут, а тренер «Нарта» обработал его почти без усилий. Просто подставил ягодичные мышцы – и укротил мяч на месте. Болельщики оценили фристайл аплодисментами.

Техника Жданова – в стиле Вадима Евсеева из 2019-го.

Прием из матча «Уфа» – «Динамо» стал вирусным и попал в популярный паблик 433, собирающий у себя самые интересные футбольные ролики со всего мира.

Евсеев потом объяснил, почему принял мяч именно так: «Если вы помните, кто-то из «Крыльев Советов» это использовал – игроки ЦСКА на него напали. Вы все эти моменты помните, а у нас многие футболисты не знают, кто такой Черенков. Не надо жить воспоминаниями, но надо помнить. А в этом моменте так получилось, так сложилось. Мне важнее не вирусные видео, а набрать очки».

Вадим Евсеев тогда вспоминал поступок Сержа Бранко. Теперь уже коллеги-тренеры могут ориентироваться на него.

Тренер «Нарта» – воспитанник Слуцкого. Блеснул на мини-футбольном турнире в Волгограде

Алексею Жданову 42 года, он родом из Белгородской области, но футболом занимался уже в волгоградской «Олимпии». В 1995-м он сверкнул на мини-футбольном турнире в Волгограде и понравился еще совсем юному тренеру Леониду Слуцкому.

Изначально Алексей – нападающий. Но в 2003-м побывал на предсезонных сборах в «Анжи», где главный тренер Гаджи Гаджиев видел его защитником. Жданов так и не привык к новой роли, вернулся в «Олимпию» и через пару лет забил 15 мячей за сезон во Второй лиге.

Заслужил трансфер в латвийский «Вентспилс», но пробиться в основу не смог. Из-за недостатка игровой практики поехал в молдавский «Зимбру»: за два сезона стал вице-чемпионом, обладателем Кубка Молдавии и даже сыграл Кубке УЕФА.

Следующие 11 лет Жданов покорял российское подземелье: сменил 14 клубов, были даже любительские.

С 2020-го Алексей работает тренером – начал с молодежки «Ротора», потом попал в «Армавир», а летом 2023-го принял «Нарт». Пока идет на восьмом месте в своей группе. Но даже так врывается в наши ленты!

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Фото: fcnart.ru