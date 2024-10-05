Болельщики АПЛ проголосовали за 16 изменений в лиге: отмена VAR, чирлидерши и выпивка

The Sun опубликовала опрос, где болельщики клубов АПЛ проголосовали за 16 изменений, которые бы сделали их походы на футбол лучше.

Вот топ-20 изменений, которых хотят болельщики в АПЛ: от тех, что набрали больше всего голосов, до тех, что получили меньше всего.

Ввести лимит зарплат для всех команд

Большая поддержка клубов в путешествиях на выездные матчи

Лучшее планирование выездных матчей

Запрет VAR

Разрешить тренерам обжаловать судейские решения

Запретить иностранцам владеть клубами

Разрешить болельщикам употреблять алкоголь на своих местах на стадионе

Шоу чирлидеров в перерыве матча

Создать матч всех звезд с участием лучших игроков лиги

Цифровые билборды, показывающие футбольные мемы и твиты в прямом эфире во время матча

Убрать офсайды, чтобы было больше голов

Шанс для обычных людей из толпы попасть на поле

Музыкальные выступления в стиле Супербоула в США в перерыве матча

Послематчевые фейерверки после матча

Разрешить болельщикам принимать решение о заменах команд путем голосования в прямом эфире

Увеличить размер ворот, чтобы было больше голов

Что бы из этого списка хотели увидеть вы?