1 мин.

Болельщики АПЛ проголосовали за 16 изменений в лиге: отмена VAR, чирлидерши и выпивка

34

The Sun опубликовала опрос, где болельщики клубов АПЛ проголосовали за 16 изменений, которые бы сделали их походы на футбол лучше.

Вот топ-20 изменений, которых хотят болельщики в АПЛ: от тех, что набрали больше всего голосов, до тех, что получили меньше всего.

  • Ввести лимит зарплат для всех команд

  • Большая поддержка клубов в путешествиях на выездные матчи

  • Лучшее планирование выездных матчей

  • Запрет VAR

  • Разрешить тренерам обжаловать судейские решения

  • Запретить иностранцам владеть клубами

  • Разрешить болельщикам употреблять алкоголь на своих местах на стадионе

  • Шоу чирлидеров в перерыве матча

  • Создать матч всех звезд с участием лучших игроков лиги

  • Цифровые билборды, показывающие футбольные мемы и твиты в прямом эфире во время матча

  • Убрать офсайды, чтобы было больше голов

  • Шанс для обычных людей из толпы попасть на поле

  • Музыкальные выступления в стиле Супербоула в США в перерыве матча

  • Послематчевые фейерверки после матча

  • Разрешить болельщикам принимать решение о заменах команд путем голосования в прямом эфире

  • Увеличить размер ворот, чтобы было больше голов

Что бы из этого списка хотели увидеть вы?

logoпремьер-лига Англия
Клубы