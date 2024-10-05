Болельщики АПЛ проголосовали за 16 изменений в лиге: отмена VAR, чирлидерши и выпивка
The Sun опубликовала опрос, где болельщики клубов АПЛ проголосовали за 16 изменений, которые бы сделали их походы на футбол лучше.
Вот топ-20 изменений, которых хотят болельщики в АПЛ: от тех, что набрали больше всего голосов, до тех, что получили меньше всего.
Ввести лимит зарплат для всех команд
Большая поддержка клубов в путешествиях на выездные матчи
Лучшее планирование выездных матчей
Запрет VAR
Разрешить тренерам обжаловать судейские решения
Запретить иностранцам владеть клубами
Разрешить болельщикам употреблять алкоголь на своих местах на стадионе
Шоу чирлидеров в перерыве матча
Создать матч всех звезд с участием лучших игроков лиги
Цифровые билборды, показывающие футбольные мемы и твиты в прямом эфире во время матча
Убрать офсайды, чтобы было больше голов
Шанс для обычных людей из толпы попасть на поле
Музыкальные выступления в стиле Супербоула в США в перерыве матча
Послематчевые фейерверки после матча
Разрешить болельщикам принимать решение о заменах команд путем голосования в прямом эфире
Увеличить размер ворот, чтобы было больше голов
Что бы из этого списка хотели увидеть вы?