💥 Помните пост, где топ-футболисты сказали, что ассоциируют Лигу чемпионов с Роналду? Теперь смотрите, кого они считают лучшим в мире 😦

Совсем недавно мы узнали , что многие топ-футболисты вспоминают Криштиану Роналду, когда их спрашивают о Лиге чемпионов.

Что ж, хорошо. Но многие воспримут это, как очередную веху битвы Роналду и Месси.

Вот вам примеры, где те же самые футболисты называют Месси лучшим в истории.

Холанда убедил ЧМ-2022.

Ван Дейк считает Месси лучшим в мире.

Де Брюйне предпочитает Месси, а не Роналду.

Фоден назвал Месси своим идолом.

Трент выбрал Месси, а не Роналду.

Алиссон вообще сомневается в земном происхождении аргентинца.

Для Виртца все однозначно.

А вот шок-контент. Целая россыпь топ-футболистов, ассоциирующих Лигу чемпионов с Лионелем Месси.

Не все так просто?