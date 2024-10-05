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💥 Помните пост, где топ-футболисты сказали, что ассоциируют Лигу чемпионов с Роналду? Теперь смотрите, кого они считают лучшим в мире 😦

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Совсем недавно мы узнали, что многие топ-футболисты вспоминают Криштиану Роналду, когда их спрашивают о Лиге чемпионов.

Что ж, хорошо. Но многие воспримут это, как очередную веху битвы Роналду и Месси.

Вот вам примеры, где те же самые футболисты называют Месси лучшим в истории.

Холанда убедил ЧМ-2022.

Ван Дейк считает Месси лучшим в мире.

Де Брюйне предпочитает Месси, а не Роналду.

Фоден назвал Месси своим идолом.

Трент выбрал Месси, а не Роналду.

Алиссон вообще сомневается в земном происхождении аргентинца.

Для Виртца все однозначно.

А вот шок-контент. Целая россыпь топ-футболистов, ассоциирующих Лигу чемпионов с Лионелем Месси.

Не все так просто?

Клубы
logoКриштиану Роналду
logoТрент Александер-Арнолд
logoЛионель Месси
logoВирджил ван Дейк
logoФилип Фоден
logoЭрлинг Холанд
logoКевин де Брюйне
logoНиколо Барелла
logoКоди Гакпо
logoДензел Думфрис
logoКай Хавертц
logoАлиссон
logoФлориан Виртц
logoЛига чемпионов УЕФА