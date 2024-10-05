💥 Помните пост, где топ-футболисты сказали, что ассоциируют Лигу чемпионов с Роналду? Теперь смотрите, кого они считают лучшим в мире 😦
Совсем недавно мы узнали, что многие топ-футболисты вспоминают Криштиану Роналду, когда их спрашивают о Лиге чемпионов.
Что ж, хорошо. Но многие воспримут это, как очередную веху битвы Роналду и Месси.
Вот вам примеры, где те же самые футболисты называют Месси лучшим в истории.
Холанда убедил ЧМ-2022.
Ван Дейк считает Месси лучшим в мире.
Де Брюйне предпочитает Месси, а не Роналду.
Фоден назвал Месси своим идолом.
Трент выбрал Месси, а не Роналду.
Алиссон вообще сомневается в земном происхождении аргентинца.
Для Виртца все однозначно.
А вот шок-контент. Целая россыпь топ-футболистов, ассоциирующих Лигу чемпионов с Лионелем Месси.
Не все так просто?
Я ни разу не видел что бы Клозе хоть кто то упоминал в разговоре о величии.
Ну кроме завсегдатаев этого заведения, где лечат душу)))
Ведь этот турнир на световые года впереди по масштабу и исторической значимости.