😳 «Винисиус лучше Месси». Испанские журналисты сделали очень спорное заявление – соцсети полыхают 🔥

Журналисты популярного издания ElChiringuitoTV стали центром внимания соцсетей, выдав очень спорный тезис.

Хосе Луис Санчес и Эду Агирре сошлись во мнении, что вингер «Реала» Винисиус сильнее Лионеля Месси.

«Винисиус лучше, чем Месси – такова реальность. На мой взгляд, они сопоставимые игроки, но у них есть разница в дриблинге.

Винисиус больше полагается на скорость, он любит «взрываться». Бразилец делает это вдоль линии, на фланге, прямо перед защитниками, чтобы уйти из зон, где практически нет места.

На открытом пространстве Месси, возможно, был бы чище со своим дриблингом, но Вини искрометнее и имеет больше путей для продвижения», – убеждены испанские журналисты.

Сразу к реакции фанатов.

💭 «Даже сегодняшний Месси сильнее Винисиуса».

💭 «Достаточно вспомнить, как Агирре буквально плакал после победы Месси на Копе».

💭 «Обычные журналисты из ElChiringuitoTV. Клоуны».

💭 «Какого черта это было?»

💭 «Реал Мадрид» и его фанаты – позор человечества».

💭 «У меня винт внутри колена, и мне больно бегать более 10 минут. И я все еще ближе к уровню Винисиуса, чем тот к Месси».

💭 «В этой игре нет ни одного аспекта, по которому Вини лучше, чем Лионель Месси».

💭 «Самая большая шутка в истории».