Футболист оказался в заявках двух сборных − Португалии и Англии. Как такое возможно?

Молодой форвард «Вулверхэмптона» Матеуш Мане оказался в центре странного противостояния стран. Его вызвали в две команды − сборную Португалии U-18 и сборную Англии U-18.

Размолвки между клубом и сборной − обычное дело, особенно когда международные перерывы приходятся на начало сезона. Но когда это делают между собой две страны довольно необычно.

Босс «молодых львов» Лиам Брэмли подтвердил заявку своей команды на предстоящий турнир в Марбелье, где им предстоит сыграть в полуфинале против Швеции. Далее они могут выйти в матче за третье место или в финале против Нидерландов или Украины.

Главный тренер португальской команды Эмилиу Пейши хочет, чтобы Мане был доступен для него на сутки раньше, когда сборная проведет товарищеский матч с Турцией.

Игрок, конечно же, в курсе ситуации и даже сделал репосты новостей об этом в соцсети X. Правда, комментарий не оставлял.

16-летний Мане родился в Португалии, но с девяти лет находится в Англии. Это значит, что он может выступать за обе команды. В прошлом сезоне Матеуш играл за сборную Португалии U-17, а в сентябре дебютировал уже за сборную Англии, причем в матче против бывших.

В этой истории есть два момента, которые не могут не обращать на себя внимание: во-первых, U-18 − это возрастная группа, которая не входит в УЕФА, потому обе страны имеют право вызвать игрока. Во-вторых, его вызывают не на официальные матчи, а на товарищеские, и он может менять команды, пока не дойдет до определенного возраста.

Матеуш Мане только в этом году стал футболистом «Вулверхэмптона». До этого он был в академии «Рочдейла» и за него шла упорная борьба, а про контракт с парнем даже сообщал Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне в АПЛ 2 Мане в трех турах забил два гола и отдал две голевые передачи. Неудивительно, что за него идет серьезная борьба.