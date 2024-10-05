43 тысячи фанатов на третьей лиге – турки зажигают 🔥

Поддержка «Бурсаспора».

«Бурсаспор» давно не в высшей лиге, но фанаты проходят трудности вместе с клубом и заполняют стадионы даже в третьем турецком дивизионе – выглядит очень эффектно!

Полные трибуны и дома, и в гостях

Новое подтверждение – на матче с «Мушспором» (0:0). Команда не победила, но собрала на трибунах аж 43 тысяч болельщиков! Почти биток – официально стадион «Бурсаспора» вмещает 43331 болельщика.

На первый домашний матч «Бурсаспора» против «Токата» (3:0) набрали почти столько же – 41 300 человек. Игроки оценили.

А вот панорамное видео с трибун во время разминки. Впечатляет с учетом, что это третья лига.

На выездных играх фанаты тоже смотрятся внушительно – забили сектор на матче против «Эргене Велимеше».

Вместе с командой даже в третьей лиге.

«Бурсаспор» утонул из-за смерти лучшего президента и финансовых проблем. Есть риск банкротства

Все порушилось в 2013-м. Тогда бывший президент клуба Ибрахим Языджи, при котором клуб сверкал ярче всего в истории, скончался из-за сердечного приступа.

Краткая хроника успеха (с 2007-го по 2013-й): дебютное золото (плюс бронза в следующем сезоне) чемпионата Турции, финал Кубка страны и первое в истории участие в ЛЧ-2010/11. Несмотря на провал в группе (ничья и пять поражений), это одно из самых ярких воспоминаний.

Кроме того, при нем начали строить «Тимса-Арена», один из эффектнейших стадионов мира . Вложились местные власти, сооружение обошлось примерно в 78 млн евро.

В 2013 году Языджи скончался из-за сердечного приступа, и в клубе начались проблемы: за следующие 11 лет сменились аж 11 президентов. Нагрянула нестабильность, в том числе финансовая.

Клуб увяз в долгах: из-за них в сезоне-2022/23 турецкая федерация футбола запрещала «Бурсаспору» осуществлять трансферы, а к апрелю 2024-го общая сумма выросла до 43,3 млн евро – много даже по турецким меркам.

Трансферами отбить не получилось, хоть и вышло больше долга: 54,9 млн евро с сезона-2013/14.

Самое продуктивное трансферное окно – перед сезоном-2015/16. Тогда отпустили аж 18 игроков (больше половины – бесплатно или в аренду) и выручили 23,43 млн евро. В том числе отправили нападающих Седрика Бакамбу в «Вильярреал» и Энеса Унала в «Ман Сити», а также полузащитника Озана Туфана – в «Фенербахче».

Однако большая текучка совсем не помогла. В четырех случаях на трансферах вообще ничего не выручили (в сезонах-2017/18, 2020/21, 2022/23 и 2023/24), хотя игроки уходили – свободными агентами или в аренду. Клуб не получал ни копейки.

В таких условиях сложно погасить долг, еще и такой крупный – параллельно задерживали зарплаты игрокам и тренерам. С некоторыми не рассчитались до сих пор, даже через несколько лет после их ухода из клуба.

На фоне многочисленных проблем началось падение – в 2019-м вылетели из высшей лиги, три года спустя – из второй. Сейчас «Бурсаспор» в третьем дивизионе, но и там угроза сохраняется: бывший президент Реджеп Гюнай признавал, что клуб может исчезнуть.

Стадион-крокодил, который все лайкали в соцсетях на прошлой неделе

Фото: bursasporx.com/bursaspor-yine-pfdkda-3 ;