🙅♂️ «Я не хочу отвечать на этот вопрос. Это не моя работа». Рэтклифф отказывается обсуждать увольнение тен Хага. И что это значит? 😳
Джим Рэтклифф снова высказался о ситуации с положением Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
Британские СМИ ожидают, что клуб уволит голландца в скором будущем, из-за чего и пытаются выбить инсайд у совладельца «МЮ».
Очередной дедлайн - воскресный матч с «Астон Виллой».
«Я не хочу отвечать на этот вопрос... Мне нравится Эрик.
Думаю, что он очень хороший тренер, но в конце концов, это не моя работа, а задача команды менеджеров, которая управляет «Манчестер Юнайтед». Они решают, как лучше всего поступить.
Нынешние руководители пришли в клуб только летом, поэтому им нужно время, чтобы подвести итоги и принять разумные решения.
Наша цель ясна - мы хотим вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть. Но этого еще не произошло», - заявил Рэтклифф.
Снял ответственность?
«Ливерпуль» 2-0 «Болонья»
«Арсенал» 2-0 «ПСЖ»
«Слован» 0-4 «Сити»
«Ференцварош» 1-2 «Тоттенхэм»
«Челси» 4-2 «Гент»
«МЮ» 3-3 «Порту»
Все клубы Премьер-Лиги выиграли свои матчи в еврокубках на этой неделе… кроме «Манчестер Юнайтед»