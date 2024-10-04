🙅‍♂️ «Я не хочу отвечать на этот вопрос. Это не моя работа». Рэтклифф отказывается обсуждать увольнение тен Хага. И что это значит? 😳

Джим Рэтклифф снова высказался о ситуации с положением Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Британские СМИ ожидают, что клуб уволит голландца в скором будущем, из-за чего и пытаются выбить инсайд у совладельца «МЮ».

Очередной дедлайн - воскресный матч с «Астон Виллой».

«Я не хочу отвечать на этот вопрос... Мне нравится Эрик.

Думаю, что он очень хороший тренер, но в конце концов, это не моя работа, а задача команды менеджеров, которая управляет «Манчестер Юнайтед». Они решают, как лучше всего поступить.

Нынешние руководители пришли в клуб только летом, поэтому им нужно время, чтобы подвести итоги и принять разумные решения.

Наша цель ясна - мы хотим вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть. Но этого еще не произошло», - заявил Рэтклифф.

Снял ответственность?