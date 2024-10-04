📸🎥 В Чемпионшипе нашелся новый Суарес! Игрок «Престона» получил бан и крупный штраф за укус соперника
Матч «Престона» и «Блэкберна» в шестом туре Чемпионшипа закончился со счетом 0:0. Пусть нули вас не обманывают, игра получилась содержательной, а точнее, богатой на нарушения.
За матч арбитр показал 11 карточек, а «Престон» с 42-й минуты играл в меньшинстве. В концовке матча на поле произошла стычка: Оуэн Бек, арендованный «Блэкберном» у «Ливерпуля», ногой ударил полузащитника «Престона» Дуэйна Холмса.
За товарища вступился Милутин Осмайич – нападающий «Престона» подлетел к Беку и по заветам Луиса Суареса укусил соперника.
Кадры получились смачными, хоть сейчас ставь на обложку «Молчания ягнят».
Эпизод в динамике:
Оуэн пытался обратить внимание арбитра на действия соперника, даже след от укуса показывал.
Доказать факт укуса Бэк не смог. Осмайич получил желтую за участие в конфликте на поле, а сам Оуэн схлопотал красную – за нарушение на Холмсе.
Покусанный защитник «Блэкберна» твердо решил отстоять свои права. Клуб обратился в футбольную ассоциацию Англии (FA) с просьбой рассмотреть эпизод с укусом, это помогло – спустя две недели справедливость восторжествовала!
FA признала Осмайича виновным и вынесла вердикт: штраф на сумму 15 тысяч фунтов стерлингов и бан на восемь матчей.
Как тут не вспомнить Луиса Суареса? За укус Джорджо Кьеллини на ЧМ-2014 уругваец получил четырехмесячную дисквалификацию.
Из-за дисквалификации Суаресу пришлось два месяца ждать официального дебюта за «Барселону». Первым матчем Луиса после бана стало класико, в котором «блауграна» со счетом 1:3 уступила «Мадриду» – уругваец в той встрече отдал голевую.
Как считаете, Осмайич получил справедливое наказание или его стоило отстранить от футбола на более долгий срок?
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