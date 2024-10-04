📸🎥 В Чемпионшипе нашелся новый Суарес! Игрок «Престона» получил бан и крупный штраф за укус соперника

Матч «Престона» и «Блэкберна» в шестом туре Чемпионшипа закончился со счетом 0:0. Пусть нули вас не обманывают, игра получилась содержательной, а точнее, богатой на нарушения.

За матч арбитр показал 11 карточек, а «Престон» с 42-й минуты играл в меньшинстве. В концовке матча на поле произошла стычка: Оуэн Бек, арендованный «Блэкберном» у «Ливерпуля», ногой ударил полузащитника «Престона» Дуэйна Холмса.

За товарища вступился Милутин Осмайич – нападающий «Престона» подлетел к Беку и по заветам Луиса Суареса укусил соперника.

Кадры получились смачными, хоть сейчас ставь на обложку «Молчания ягнят».

Эпизод в динамике:

Оуэн пытался обратить внимание арбитра на действия соперника, даже след от укуса показывал.

Доказать факт укуса Бэк не смог. Осмайич получил желтую за участие в конфликте на поле, а сам Оуэн схлопотал красную – за нарушение на Холмсе.

Покусанный защитник «Блэкберна» твердо решил отстоять свои права. Клуб обратился в футбольную ассоциацию Англии (FA) с просьбой рассмотреть эпизод с укусом, это помогло – спустя две недели справедливость восторжествовала!

FA признала Осмайича виновным и вынесла вердикт: штраф на сумму 15 тысяч фунтов стерлингов и бан на восемь матчей.

Как тут не вспомнить Луиса Суареса? За укус Джорджо Кьеллини на ЧМ-2014 уругваец получил четырехмесячную дисквалификацию.

Из-за дисквалификации Суаресу пришлось два месяца ждать официального дебюта за «Барселону». Первым матчем Луиса после бана стало класико, в котором «блауграна» со счетом 1:3 уступила «Мадриду» – уругваец в той встрече отдал голевую.

Как считаете, Осмайич получил справедливое наказание или его стоило отстранить от футбола на более долгий срок?

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