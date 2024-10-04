«Он просто заботится о детях своей бывшей». Эрик тен Хаг потратил 272,4 млн евро на футболистов «Аякса»😲

Положение Эрика тен Хага в «МЮ» становится все более шатким. После шести туров Премьер-лиги «красные дьяволы» смогли набрать всего семь очков и сейчас занимают только 13-ую строчку в турнирной таблице.

В Лиге Европы дела тоже идут не лучшим образом. Вчера «МЮ» только на последней минуте удалось вырвать ничью у «Порту» (3:3), предыдущий матч со скромным «Твенте» тоже закончился ничьей - 1:1 на «Олд Траффорд».

В прессе все чаще появляются сообщения о том, что Тен Хагу не избежать увольнения. Уже называют имена потенциальных кандидатов на его пост.

Болельщики также активно критикуют голландца. Их сильно удивляет выбор игроков для усиления состава - Тен Хаг потратил 272,4 млн евро на футболистов «Аякса», игравших под его руководством в Нидерландах.

💬«У «МЮ» что нет скаутов? Просто смешно. Ощущение, что Тен Хаг цепляется за свой единственный успешный забег в Лиге чемпионов с «Аяксом», пытаясь повторить его без каких-либо свежих идей».

💬«Чувак до сих пор помогает «Аяксу» зарабатывать».

💬«Да он просто заботится о детях своей бывшей».

💬«Антони за такую сумму?! Это, видимо, способ отмывания денег».

💬«Аякс» послал Тен Хага ограбить «МЮ».

💬«Каждый раз, когда я вижу, сколько было потрачено на Антони, мне хочется разорвать Тен Хага».

💬«Никто из этих футболистов не соответствует уровню «МЮ».