С днем рождения, Златан! Швед сделал себе роскошный подарок на праздник🎂

3 октября Златану Ибрагимовичу исполнилось 43 года. Легендарный швед решил побаловать себя и в качестве подарка на день рождения приобрел Ferrari за 775 000 фунтов.

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» не делает секрета из своей любви к дорогим автомобилям.

Златан решил, что в его и без того роскошном гараже все еще достаточно места, чтобы втиснуть в него новый Ferrari. Ибра приобрел модель kS F90 Stradale черного цвета.

Машина может похвастаться двумя четырехлитровыми двигателями V8 с турбонаддувом мощностью 786 л.с., что позволяет разгоняться с 0 до 60 миль в час всего за 1,9 секунды.

Опубликовав фотографию своего нового приобретения в социальных сетях, швед подписал пост: «С днем рождения Златан».

Многие в комментариях сразу вспомнили о давнишнем конфликте между Ибрагимовичем и Пепом Гвардиолой еще в «Барселоне». Швед в своей автобиографии охарактеризовал ту ситуацию так: «Барса» купила Ferrari, но водит её как Fiat». Так что с этой маркой автомобиля у футболиста давняя связь.