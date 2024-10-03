📹 Златан = дерзость. Ибре 43, а мы вспоминаем, что он сделал в последнем матче Бекхэма в карьере

Сегодня советник президента «Милана» и легенда мирового футбола Златан Ибрагимович отмечает 43-летие. Швед завершил игровую карьеру в прошлом году, причем не совсем на своих условиях − тело послало ему сигналы, что пора.

В прошлом у Ибрагимовича был довольно дерзкий опыт с пикантным нюансом: он забрал у Дэвида Бекхэма право выполнить штрафной удар. Тогда оба футболиста играли за «ПСЖ», а для англичанина тот матч был последним в карьере.

Шел первый тайм игры против «Бреста», а на табло горели уверенные 2:0. Причем уже на 5-й минуте Златан Ибрагимович сам забил с игры. И вот опасный штрафной у ворот и вполне себе удобная точка для Бекхэма. И что делает Златан?

Ответ: подходит к ней самостоятельно и кладет мяч точно в ворота. Фирменный знак «кто здесь царь» и объятия от того, кому он мог бы отдать эту попытку − от Дэвида Бекхэма.

Вполне вероятно, что сам Златан рассматривал этот гол как подарок товарищу. Ведь у Дэвида было лучшее место в зрительном зале, когда забивал сам Ибра.