Бывший игрок «Ливерпуля» пытался соблазнить 15 знаменитых девушек одинаковым сообщением – заступаться за него пришлось маме🙃😂

Бывшая звезда «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе помог «красным» выиграть Лигу чемпионов в Стамбуле в мае 2005 года, но вот в общении с женщинами норвежец оказался менее креативным, чем на поле.

В год триумфа в главном турнире Европы Риисе направил одинаковые сообщения сразу 15 известным норвежским девушкам! Футболист составил беспроигрышное на его взгляд сообщение и разослал, рассчитывая на успех.

Вот как оно звучало:

«Добрый вечер! Прозвонив все контакты, я наконец получил твой номер.

Я всегда считал тебя очень обаятельной, милой, сексуальной, с фантастической аурой, и последнее, но не менее важное, захватывающей и вызывающей) Надеюсь, мы сможем пообщаться, я, конечно же, хотел бы пригласить тебя на романтический ужин на двоих).

Целую,

Йон-Арне Риисе».

К несчастью для защитника, сразу несколько девушек поняли, что получили одну и ту же рассылку.

Норвежское издание Aftenposten обратилось к бывшей Мисс Вселенная Моне Грудт по поводу инцидента.

Мона Грудт

«Это немного неловко, но ответ — да. Я получала сообщения от Риисе», - подтвердила девушка.

Вот и некоторые другие известные дамы, попавшие в список любвеобильного игрока:

Певица Марион Равн

Телеведущая Пиа Харальдсен

Модель Катрин Сорланд

Певица Сандра Линг Хауген

Певица Тоне Дамли Ааберге

Актриса Айлар Ли

Норвежские СМИ окрестили Риисе «королем смс», а сам футболист только посмеялся над собой.

«В самых смелых фантазиях я не мог подумать, что газеты сделают из этого проблему. Это было идиотизмом, я сам посмеялся над собой после этого. Я, наверное, слишком много флиртовал, но получал только приятные ответы. Целью было завязать контакт с симпатичными девушками», - признавался футболист.

Одна женщина публично выступила в защиту незадачливого футболиста - его мама Берит.

«Да, мой сын в поисках», — сказала она тогда. «Он свободен, и я не понимаю, почему какие-то девушки должны быть расстроены, если он проявил к ним интерес».