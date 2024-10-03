Собственные руки чуть не прибили «Ювентус»: красная вратарю и пенальти. Но все равно победа!

Красивый камбэк.

«Ювентус» отыгрался и вырвал победу у «Лейпцига» (3:2) − в меньшинстве!

Но начиналось все очень печально.

Собственные руки чуть не прибили «Ювентус»

В начале второго тайма Микеле Ди Грегорио сыграл рукой за пределами штрафной. Главный арбитр матча Франсуа Летексье после подсказки ВАР удалил вратаря.

Тиаго Мотта выпустил Маттиа Перина, а заодно Дугласа Луиса − это последний слот замен «Ювентуса»: в первом тайме потратили два из-за травм Гонсалеса и Бремера.

Луис и стал антигероем следующего момента: Хави Симонс со штрафного, назначенного за игру рукой Ди Грегорио, угодил бразильцу в руку.

Спасался от удара в голову.

Беньямин Шешко реализовал пенальти.

Оба момента Летексье решил после просмотра ВАР. Игроки «Ювентуса» просили посмотреть видео и в первом тайме − после такого фола Лукеба на Влаховиче в штрафной.

Бригада ВАР не звала Летексье к монитору.

«Ювентус» забил два в меньшинстве − Влаховича не остановить

Кажется, непоставленный пенальти жутко разозлил Душана Влаховича − серб оформил дубль: выскочил из-за спины и замкнул прострел Камбьязо, дальше (уже при 1:2) бахнул с левой из-за штрафной.

Хоть одна замена «Ювентуса» сыграла в плюс: вышедший вместо Гонсалеса Франсишку Консейсау оформил 1+1. Сначала отдал ассист на ту самую пушку Влаховича и 2:2, затем поиграл в Месси: подхватил мяч на правом фланге, протиснулся сквозь двух защитников, а из-под третьего забил.

● Влахович − один из трех игроков в топ-5 лиг, которые уже забили 2+ гола в трех разных играх сезона-2024/25 (все соревнования). Двое других − Холанд и Левандовски.

● У Шешко тоже дубль − этого «Лейпцигу» не хватило.

А на xG матча фанатам «Лейпцига» лучше не смотреть.

Фото: East News /Ronny HARTMANN / AFP