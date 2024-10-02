🤬😤 «Ну что за идиот». Галлахер - ответ на вопрос: «Почему английские футболисты не востребованы в Европе?»

Летом Конор Галлахер стал героем, возможно, самого странного трансфера межсезонья. Этот мужчина был продан в «Атлетико Мадрид» за €42 млн.

А теперь представьте, что должен сделать футболист, чтобы оправдать эти деньги. И поставьте на его место Конора Галлахера.

Либо у вас невероятно богатая фантазия, либо вас не удивить.

После провала с «Реалом» англичанин оказался на скамейке в игре с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Но во втором тайме Конор «усилил» команду Диего Симеоне. Ждать пришлось 5 минут.

Наступил на ногу сопернику в собственной штрафной.

В итоге пенальти, который реализовал Анхель Ди Мария, и второй гол «Бенфики».

Фанаты не в восторге.

💭 «Прошло 5 минут и он уже накосячил».

💭 «Ну что за идиот».

💭 «Отличная идея - заменить Альвареса».

💭 «Мы планировали проиграть?»

💭 «Зачем выпускать в таком матче несыгранных Галлахера и Серрано?»

💭 «Он просто безмозглый».

Галлахер безумно хорош − угадал десять футболистов по их клубам. А сколько смогли бы вы? 😉