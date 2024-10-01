Галлахер безумно хорош − угадал десять футболистов по их клубам. А сколько смогли бы вы? 😉

Очередной популярный челлендж начал прогуливаться по футбольным клубам и их игрокам. Новичку «Атлетико» Конору Галлахеру предложили угадать футболистов по тем командам, в которых они выступали. Ему немного упростили задачу, показывая только англичан.

Первый выступал за «Шеффилд Юнайтед», «Тоттенхэм», а затем оказался в «Ман Сити». Также у него были аренды в «Нортхэмптон», тот же «Шеффилд», «КПР» и «Астон Виллу».

Второй был бы сложнее, если бы не его последний клуб, а карьера развивалась так: «Флитвуд», «Галифакс» и «Лестер».

Третий выступал за «Херефорд», «Халл» и сейчас играет в «Вест Хэме». У четвертого получился неплохой набор из «Арсенала», «Кристал Пэлас», «Челси», «Ромы», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби».

Пятый − «Чарльтон», «Брентфорд» и «Астон Вилла». Шестой игрок изрядно поколесил по Англии − «Лидс», «Суиндон», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон».

Однако вряд ли кто-то сравнится с седьмым − «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Портсмут», «Торонто», «Сандерленд», «Борнмут», «Рейнджерс».

Восьмой − «Эвертон», «Шеффилд Уэнсдей», «Лидс», «Челси», «Астон Вилла», «Ницца», «Лутон».

Девятый − один из самых сложных, так как начинал в низших английских дивизионах. Он играл за «Стокпорт», «Гримсби», «Шрусбери», «Шеффилд Юнайтед», «Ноттингем Форест», а принадлежал «МЮ». Сейчас в «Кристал Пэлас».

И последний, десятый − «Шрусбери», «Ман Сити», «Транмир», «Блэкпул», «Бирмингем», «Торино», «Вест Хэм», «Бернли», «Тоттенхэм», «Селтик».

А вот и ответы: Кайл Уокер, Джейми Варди, Джеррод Боуэн, Эшли Коул, Эзри Конса, Джеймс Милнер, Джермейн Дефо, Росс Баркли, Дин Хендерсон, Джо Харт.

Признавайтесь, сколько назвали правильно? Пишите об этом в комментариях.