📸 Фанаты в бешенстве от судейства в матче «Виллы» и «Баварии». Упамекано дважды срубил Уоткинса, который выходил один на один с Нойером

После громкой победы над загребским «Динамо» со счетом 9:2 в следующем матче Лиге чемпионов «Баварию» ждала «Астон Вилла». Игра в Англии мюнхенцам дается сложнее – это ярко демонстрирует рискованная игра защитников Рекордмайстера.

В первом тайме «Вилла» организовала несколько опасных контратак. На 16-й минуте Уоткинс мог выходить один на один с Нойером, но Олли остановил Упамекано. Действовал Дайо довольно грубо.

Арбитр Раду Петреску не увидел нарушения в действиях француза. На 21-й минуте Уоткинс вновь убегал к воротам «Баварии», его снова грубо остановил Упамекано.

На этот раз арбитр показал французу желтую карточку.

Фанаты уверены, что Упамекано должен был покинуть поле еще после первого нарушения:

💭 «Это фол последней надежды, куда вообще смотрит судья?»

💭 «Упамекано каждый раз, когда Уоткинс получает мяч».

💭 «Бавария» стала «Мадридом»? Впервые вижу, чтобы им так откровенно подсуживали».

💭 «После второго нарушения Упамекано точно нужно было удалять. Чувак, как это может не быть красная?»

💭 «Компани смотрит на игру Упамекано».

💭 «Упамекано играет дерьмово в каждом матче с английским клубом. Клянусь у него есть какой-то план».

💭 «Олли Уоткинс был сбит Упамекано, когда выходил точно к воротам Нойера, а судья не удалил его! Это же фол последней надежды! Абсолютное безумие. Это явный фол и красная карточка. Он должен был быть удален с поля!»

Как считаете, арбитру стоило удалить защитника «Баварии»?