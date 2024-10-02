Фото сотрудницы аэропорта с игроками «Сити» внезапно разлетаются по сети. В чем дело?
«Манчестер Сити» разобрался со «Слованом» на выезде (0:4) в Лиге чемпионов. По пути «Сити» домой сотрудница словацкого аэропорта попросила о совместном фото нападающих Эрлинга Холанда и Джека Грилиша.
Эти фото тут же разлетелись по соцсетям – но пользователей волнуют разные вопросы: схожесть девушки с пилотом Ф-1 Максом Ферстаппеном, распущенные волосы Холанда и состояние Грилиша.
💭 «Она очень похожа на Макса Ферстаппена».
💭 «А что за блондинка на первом фото?»
💭 «Они встретили Ферстаппена?»
💭 «Дайте ее Инстаграм».
💭 «Грилиш будто с тусовки».
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