Фото сотрудницы аэропорта с игроками «Сити» внезапно разлетаются по сети. В чем дело?

«Манчестер Сити» разобрался со «Слованом» на выезде (0:4) в Лиге чемпионов. По пути «Сити» домой сотрудница словацкого аэропорта попросила о совместном фото нападающих Эрлинга Холанда и Джека Грилиша.

Эти фото тут же разлетелись по соцсетям – но пользователей волнуют разные вопросы: схожесть девушки с пилотом Ф-1 Максом Ферстаппеном, распущенные волосы Холанда и состояние Грилиша.

💭 «Она очень похожа на Макса Ферстаппена».

💭 «А что за блондинка на первом фото?»

💭 «Они встретили Ферстаппена?»

💭 «Дайте ее Инстаграм».

💭 «Грилиш будто с тусовки».