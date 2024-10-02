Венсана Компани невозможно не уважать

Любовь Курчавова заглянула в прошлое.

«Каждая глава моей жизни начиналась с неудач и сложностей, но в конце концов приходили успех или слава.

Их не бывает, когда сомневаешься в себе. Их не бывает, когда сдаешься, оказавшись в сложных обстоятельствах. Наоборот. Они приходят, когда ты продолжаешь учиться и сохраняешь спокойствие в трудную минуту. В трудностях есть и прекрасная сторона».

Венсан Компани знает, о чем говорит.

Отец Компани бежал из ДР Конго после 13 месяцев тюрьмы. От диктатора

У Пьера Компани многое получалось – он играл за один из главных клубов Демократической Республики Конго ТП «Мазембе». Но жил не только игрой – упрямый молодой человек со строгими социалистическими взглядами.

Пьер выступал против диктатора Мобуту Сесе Секо, который пришел к власти в ДР Конго после вооруженного восстания, национализировал малый и средний бизнес и довел страну до государственного долга в 14 миллиардов долларов.

В начале 1970-х Пьер и еще 206 студентов вышли на акцию протеста. И, конечно, оказались в тюрьме.

«Мы пытались сказать ему «уходи», – вспоминал Компани-старший. – Невозможно. У него была сильная и большая власть. Он отправил нас в военный лагерь, но знал, что из-за этого возможны проблемы с европейской прессой. Поэтому все подали так, словно это военная служба. Мы провели там 13 месяцев и 15 дней – и это невозможно забыть».

Людей вокруг избивали. Некоторых сбрасывали в реку Конго, привязав камень к шее.

«Военным сказали, что мы повстанцы, – рассказывал Пьер. – А в то время на востоке как раз был какой-то мятеж. Поэтому, когда нас привезли в лагерь, солдаты подумали, что мы – те самые повстанцы. А еще они знали, что кого-то из них отправят в восточную часть страны, и кто-то из них там погибнет. Безумие».

На свободе Компани вернулся к футболу. Благодаря ему он и получил шанс бежать из Заира – так тогда по решению Мобуту называлась страна. Однажды на матче Пьер познакомился с врачом, который предложил ему фальшивое направление в Бельгию на лечение: «Мы играли в футбол с докторами в университете. И вот один из них выписал мне справку, в которой сказано, что мне нужно уехать на лечение, потому что у меня какая-то болезнь. Даже не знаю, что там написано».

В 1975-м Компани прибыл в Бельгию и запросил статус беженца. Он ждал документы семь лет, соглашаясь на любую работу – лишь бы хватило денег на жилье и еду.Например, Пьер подрабатывал таксистом по ночам.

«Если меня просили помыть машину, я соглашался, – вспоминал он в интервью The Telegraph. – Если мне предлагали работу на месяц, которую не нужно декларировать, я выполнял ее. Работать в такси не было сложно, ведь до этого я уже перепробовал все».

Освоившись, Пьер начал работать по профессии – инженером. А в начале нулевых вошел в бельгийскую политику и вместе с товарищами основал партию DRC. В 2018-м Пьер выиграл выборы в 25-тысячном муниципалитете Гансхорен на западе Брюсселя и стал первым чернокожим мэром в истории Бельгии.

Несмотря на успехи, о прошлом Пьер не забывает, поэтому до сих пор не использует Uber – выбирает местные службы такси, чтобы защитить рабочие места водителей.

«История отца меня вдохновляет, – говорил Компани для The Telegraph в 2011-м. – Когда кто-то прошел через все это и дал тебе шанс на иную жизнь, ты не можешь его упустить».

Развод родителей, выселение из дома и отчисление из школы и сборной – это жизнь Компани-подростка

В Бельгии Пьер женился на Жозелин Фразелль.

«Сначала папу не принимали в семье, – рассказывал Венсан для The Guardian. – Мама родом из самой глухой деревни, которую только можно себе представить. Так что вообразите: 70-е, она приводит в дом моего папу, который только приехал из Африки. Шок».

В 14 Венсан пережил первый удар: его отчислили из школы, сославшись на частые прогулы. И никого не волновало, что прогуливал он из-за матчей за юношескую сборную. А вскоре Компани выгнали и из сборной: после ссоры с тренером, который сказал, что больше никогда не выпустит Венсана на поле. Парню не нравилась манера работы тренера, а тренеру не нравилось отношение Венсана к делу.

«У меня было преимущество: я по-особому относился к происходящему, – говорил Компани. – Родители всегда протестовали против неравенства и несправедливости, поэтому вы можете себе представить: когда учитель наказывал кого-то – или меня – незаслуженно, я этого не принимал».

В течение следующего года Компани прошел через операцию на колене, развод родителей и выселение из социального жилья, в котором жила семья.

«Мама и папа расстались, когда мне было 14. Я не мог понять причин, мне было больно. К счастью, я знал других детей, родители которых развелись. Поэтому не чувствовал себя одиноким. Футбол стал местом моего бегства.

Папа потерял работу, меня выкинули из школы, и из-за этого я остался на второй год. А еще потерял место в юношеской сборной Бельгии. У меня были проблемы и с учителями, и с тренерами. Я все чаще тусовался на улицах и дружил с теми, кто вел себя не очень хорошо».

Уже играя за «Андерлехт», Компани чуть не ушел из футбола.

«Я на две недели бросил тренироваться, – писал Венсан в автобиографии. – Я хорошо играл за молодежку, но никак не мог пробиться во взрослую команду. Это всегда одна и та же история: в основе предпочитали ставить в состав купленных игроков, а не воспитанников. Мне было очень сложно это принять».

Все это легко могло сломать, но Компани не поддался.

«Иногда я был очень-очень близок к тому, чтобы пойти по чрезвычайно ошибочному пути. Если бы я захотел продавать наркотики, то буквально мог спуститься на первый этаж и начать. Если бы захотел выглядеть круто, чтобы нравиться девушкам, то мог бы вступить в банду.

Всех этих людей я знал. Я играл с ними в футбол».

«Обезьяны» и «грязные ниггеры» – типичные выкрики в адрес команды Венсана от родителей соперников

Еще одна травма детства – расизм.

«Ты приходишь на матч юниорских команд, и тебя называют «обезьяной», – вспоминал Компани. – Это было нормой. Так кричали родители детей из других команд. Однажды это чуть не привело к драке с участием мамы.

Это научило нас быть сильнее».

И еще одно воспоминание.

«В нашей команде играли парни с африканскими, турецкими и итальянскими корнями, – рассказывал Венсан. – И всякий раз, когда мы играли не в Брюсселе, родители соперников относились к нам, как к собакам.

Парней, которым по 11 или 12 лет, называли «грязными ниггерами». Еще они постоянно говорили, что ребята с африканскими корнями – переписанные: якобы они старше своих лет. А судьи ничего не делали с этим».

Венсан переносил все сложности стоически.

«Неудачи, расизм – все это словно разжигало во мне огонь, – говорил Компани. – Самая большая опасность для меня – самоуспокоенность или бездействие. Их я никогда не допускаю в свою жизнь. Это тот возраст, когда можно было все бросить и стать худшей версией себя. И это был определяющий момент».

В 2004-м 17-летний Компани стал самым молодым игроком в истории сборной Бельгии. В 2006-м он перешел из «Андерлехта» в «Гамбург» за 10,5 млн евро – и на тот момент стал самой крупной продажей в истории клуба. Еще через два года он стал игроком «Манчестер Сити».

«В 16 я думал: если благодаря футболу я смогу получать 300 фунтов в месяц и найду работу в [супермаркете] Tesco, то буду получать удовольствие и куплю маленький дом с садом, – говорил Венсан. – Я никогда не чувствовал, что талантлив. Многие вещи, которые кажутся нам талантом, – просто результат процесса».

Как Компани впервые побывал на родине отца – и с тех пор помогает ей

«Долго в моей голове был только футбол, футбол, футбол», – признавался Компани. Но в 2007-м все изменилось: Венсан впервые побывал в ДР Конго на родине отца.

Красота страны его поразила.

На этом фоне – невообразимая нищета, болезни и много отчаяния.

«Невероятно: на востоке страны есть озеро Киву, – восхищался Компани. – Оно даже прекраснее, чем Женевское озеро в Швейцарии. Климат там уникален. А деревни, расположенные по его берегам, исчезают».

Чтобы хоть как-то с этим бороться, Венсан стал амбассадором международной благотворительной организации SOS, которая поддерживает детей-сирот и тех, кому грозит потеря семьи. Две Детских деревни SOS – в городах Букаву и Увира – находятся на востоке ДР Конго. Как раз в том регионе, где природа прекрасна, а люди очень бедны. Компани посетил обе деревни.

«Покинутые дети очень быстро теряют правильный путь в жизни, оказываются на обочине, а потом до конца жизни за это расплачиваются. SOS Детские деревни помогают этим ребятам не страдать и ищут лучшее будущее для них».

С тех пор Компани выделяет деньги на строительство жилья, обеспечение медицины и образования для сирот в столице ДР Конго Киншасе. «В Африке совершенно несложно помогать, – считает Компани. – Здесь можно достичь многого даже на один евро».

В 2013-м Компани пошел дальше – и купил клуб третьего дивизиона в родном городе. Цель – не только создание площадки для запуска карьер, но и развитие возможностей для молодых людей из неблагополучных семей, которые проживают в девятнадцати коммунах Брюсселя. Венсан хотел помочь им интегрироваться в здоровое общество.

Боссом команды стала его жена Карла, а помогала его сестра Кристель.

Компани регулярно участвовал в жизни команды. Например, на старте сезона-2015/16 сыграл против воспитанников – сто на одного. «Люблю играть в обороне, но сто против одного – это непросто», – твитнул Венсан чуть позднее.

«Для меня самое важное – сделать так, чтобы к спорту в школе относились так же, как к математике или поэзии, – рассуждал Компани для The Observer в 2014-м. – Не стоит преуменьшать его значение. Каждый человек в чем-то талантлив. Если наша команда поможет кому-то обнаружить свое призвание, мы поможем его развитию».

***

«Прекрасная сторона сложностей – в том, что вы никогда не научитесь так хорошо, как в момент, когда тебе надерут задницу.. Если вы способны смотреть правде в лицо, а не лить слезы или закрывать глаза, то вы попытаетесь решить проблемы. А если у вас есть склонность к решению проблем, что вообще может вас остановить?

Мама и папа вложили это в меня. Мама была лидером профсоюза и боролась за права обделенных. Справедливость для нее была важнее всего. А папа боролся против режима Мобуту. Он протестовал на улицах Киншасы, на которых потерял многих товарищей-студентов. Его отправили в лагерь, потому что он боролся за то, во что верил.

Так какое у меня есть право молчать? Если сравнивать, то мое слово еще достаточно легковесно. Я просто стараюсь поступать правильно.

Меня мало что заставит передумать. И на компромиссы я не пойду».

Венсан Компани знает, о чем говорит.

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Фото: Wang Guansen, Wang Guansen, Alain Uaykani, Virginie Lefour, Colin Jones/Global Look Press Gettyimages.ru /Stuart Franklin, Jon Buckle – EMPICS, Barrington Coombs – EMPICS, Reg Lancaster