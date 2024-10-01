«Он живой, а значит все в порядке». Иммобиле завалили в штрафной, VAR и судья включили полный игнор

В последнем туре чемпионата Турции «Бешиктащ» в гостях одолел «Кайсериспор» − 3:0. Итальянский форвард Чиро Иммобиле сделал дубль, но мог спокойно рассчитывать на хет-трик, если бы не странное решение судей.

Один из игроков «Бешикташа» навесил в штрафную, а итальянец пытался принять его и вырваться из цепких рук защитника Джозефа Аттамы. Тот схватил Иммобиле и приземлил на газон. Судья в поле момент проигнорировал, VAR его также не просматривал.

На турецком телеканале мнения разделились: от пенальти и удаления до ничего не было.

А вот футбольные болельщики были более откровенные в оценках:

💭«Комментаторы будут говорить «этого недостаточно для пенальти», но я так и не смог найти ни одного правила, которое бы гласило, что фолы в пределах штрафной должны быть более вопиющими, чем где-либо еще».

💭«Судьи турецкой лиги: «Он живой, а значит все в порядке».

💭«Мне кажется или защитники с каждым годом все больше и больше используют руки? Это крайний случай, но я вижу это в каждой игре, когда они хватают кого-то сзади».

💭«Защитник сделал все, чтобы он оправдал свою фамилию» (Immobile − неподвижный).

💭«Защитник переносит вес своей верхней части тела на тело Иммобиле и обнимает его за плечи, как обнимают дерево. Также видно, что Иммобиле наклоняется вперед, чтобы сохранить равновесие. Должно быть пенальти. У них вообще есть VAR?»

А вы как думаете, был ли тут пенальти? Пишите в комментариях.