Куртуа травмирован, Дембеле отстранен, Мбаппе и Кейн – под вопросом. Кто из топов может не сыграть в ЛЧ?

Второй тур фэнтези-турнира ЛЧ стартует сегодня, дедлайн – 19:45 мск. Чье участие в матчах под вопросом, а кто не сыграет точно?

Точно не сыграют

Тибо Куртуа, вр, «Реал» (6)

Получил травму в мадридском дерби (фаны «Атлетико» тут не причем), точно пропустит минимум неделю. Куртуа – второй по популярности вратарь фэнтези ЛЧ (8,30%), чаще из топов выбирают только Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла», 10,16%).

Николо Барелла, пз, «Интер» (7)

Получил повреждение в миланском дерби неделю назад, точно пропустит игру против «Црвены Звезды». Вернется после октябрьской паузы на сборные.

Усман Дембеле, пз, ПСЖ (7,5)

Пропустит матч против «Арсенала» по решению Луиса Энрике: у полузащитника конфликт с тренером после матча Лиги 1 против «Ренна».

Сколько накидает Холанд, что поможет «Байеру», какой защитник занесет? Кого брать в фэнтези ЛЧ

Игроки под вопросом

Харри Кейн, нп, «Бавария» (9)

Самый результативный (19 очков) и самый популярный (58,61%) игрок первого тура ЛЧ получил травму против «Байера» в субботу. По сообщениям клуба, Кейн «продолжает получать интенсивное лечение, динамика положительная». Пока неясно, сыграет ли против «Астон Виллы». На последней предматчевой тренировке был.

Килиан Мбаппе, нп, «Реал Мадрид» (9)

В прошлом туре ЛЧ забил «Штутгарту». Травмировался во вторник, пропустил игру с «Атлетико» на выходных. Сообщалось, что из-за травмы пропустит 2-3 недели, но попал в заявку на игру против «Лилля». Мбаппе – четвертый по популярности нападающий фэнтези ЛЧ (25,28%).

Кевин де Брюйне, пз, «Манчестер Сити» (8,5)

Травмировался в матче с «Интером», пропустил игру прошлого тура АПЛ. Есть опасения, что не сыграет и против «Слована».

Марсель Забитцер, пз, «Боруссия» Д (7)

Травмировался в пятницу в игре против «Бохума», два последующих дня не тренировался с командой. Есть риск, что не будет на 100% готов к матчу против «Селтика».

Фото: Gettyimages /Alexander Hassenstein / Staff, Florencia Tan Jun / Stringer