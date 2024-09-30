Сколько накидает Холанд, чем воспользуется «Байер», какой защитник занесет? Кого брать в фэнтези ЛЧ

Дедлайн – во вторник вечером.

Главные вопросы перед 2-м туром фэнтези Лиги чемпионов .

Кто идеальный капитан?

Арам Газарян

Более 10 лет играет в фэнтези. Автор телеграм-канала Оптагон .

– Эрлинг Холанд. Не будем гадать. «Слован» пропустил пять голов от «Селтика», можно ожидать столько же персонально от норвежца. «Манчестер Сити» после ничьей с «Интером» нужно добирать очки и улучшать разницу. Холанд явно постарается развить рекорды и отгрузить как можно больше слабому сопернику.

Uralan Adjinjal

В фэнтези пятый год, автор телеграм-канала «Лучшая фэнтези-лига мира» и ведущий одноименного подкаста . Топ-100 Лиги чемпионов позапрошлого сезона, более 10 часов говорил о фэнтези с Антоном Анисимовым.

– Холанд и только Холанд, если не появится сомнений в его старте. Если появятся – предлагаю обратить внимание на атакующие пики «Интера» и «Ливерпуля».

Антон Анисимов

Опытный игрок и автор телеграм-канала Fantasy Gazzetta .

– Холанд. В соперниках «Слован», который сильно уступает по уровню. Наверное, это одна из слабейших команд Лиги чемпионов. Ну и сам Холанд в хорошей форме, ждем много очков.

Какой матч будет самым результативным, а какой – наоборот?

Арам Газарян: « Барселона» – «Янг Бойз». Ханс-Дитер Флик явно настроит свой первый домашний матч ЛЧ в команде, тем более после поражения в чемпионате Испании от «Осасуны». Главные пики – Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья. «Штутгарт» – «Спарта». Пражская команда сильно уступает командам Лиги чемпионов в классе, а «Штутгарт» на полном ходу. «Штутгарту» нужно набирать первые очки после поражения от «Реала». Главные пики – Дениз Ундав, Максимилиан Миттельштедт и Энцо Мийо. «Слован» – «Манчестер Сити». Хромающему «Сити» нужно как можно быстрее вернуться к победам. И чем крупнее, тем лучше. Скорее всего, группу атаки возглавят Фил Фоден, Савио и Холанд.

Низовыми матчами видятся «Бенфика» – «Атлетико» и «Штурм» – «Брюгге». Туда не лез бы, так как каждый может забить по голу, но основные забивные звенья выделить сложно, а оборону брать – риск.

Uralan Adjinjal: конечно же, «Слован» – «Манчестер Сити», исключительно из-за разницы в классе. Из игр серьезных соперников верю в много голов в от «Астон Виллы» с «Баварией». У обеих команд классная атака, при этом «Вилла» пропускает в каждом матче АПЛ, даже не допуская много xG.

Не жду много мячей в матче «Арсенал» – «ПСЖ». Оборона «Арсенал» способна играть на ноль с кем угодно, а «ПСЖ» традиционно не очень силен с топами.

Антон Анисимов: самые результативные матчи жду от «Манчестер Сити» и «Барселоны». У «Барсы» тоже довольно легкий соперник, к тому же матч домашний. Если выбирать один матч, я скорее за «Сити». Самый низовой – «Лейпциг» против «Ювентуса». В этом сезоне «Юве» очень много играет на ноль и умеет сушить игру, при этом сами тоже забивают немного. Думаю, «Лейпцигу» будет сложно против такой обороны.

Топ-3 защитника на второй тур – кто это?

Арам Газарян: Жюль Кунде. «Янг Бойз» дома ничего не показали против «Астон Виллы», теперь выезд гораздо сложнее. Если хотите взять атакующего защитника из «Барселоны», а не игрока атаки, Кунде – лучший вариант, он лидер по ожидаемым голам и ассистам среди защитников. Трент Александер-Арнолд. У «Болоньи» низкие атакующие показатели, а ждет выезд на «Энфилд». Трент – лучший по цифрам среди защитников АПЛ. В этом же матче у англичанина крайне высокие шансы и на сухой матч, и на результативное действие. Алекс Гримальдо. Уязвимое место «Милана» – правый фланг, как раз место игры Гримальдо. Кроме этого, испанец подает стандарты, это второе слабое звено обороны итальянцев, что показала первая игра против «Ливерпуля».

Uralan Adjinjal: Миттельштедт из «Штутгарта», Федерико Димарко из «Интера» и Трент. Себе в состав я их, конечно же, взять не смогу.

Антон Анисимов: Кунде, Трент и Димарко. Думаю, тут логика понятна – у всех хорошие шансы на сухой матч + они активны в атаке и могут заработать голевые моменты.

Дедлайн 2-го тура – в 19:45 мск во вторник, 1 октября . Стартуем матчами «Зальцбург» – «Брест» и «Штутгарт» – «Спарта».

Фото: Gettyimages /Marco Luzzani / Stringer, Shaun Botterill / Staff; IMAGO/Frederic DIDES/PANORAMIC/Global Look Press